L'ULTIMA PARACULATA DEI TITOLARI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI: VIETANO IL PRANZO AL SACCO (PER RIFILARTI IL LORO PACCO) - IMPEDENDO AI BAGNANTI DI PORTARE INSALATE DI RISO O PARMIGIANE, I FURBONI VOGLIONO SPINGERE A CONSUMARE NEI LORO CHIOSCHI A PREZZI STELLARI, OVVIAMENTE - MA HANNO TORTO: LA LEGGE NON PREVEDE UN DIVIETO IN TAL SENSO VISTO CHE IL TITOLARE HA UNA CONCESSIONE CHE RIGUARDA I SERVIZI IN SPIAGGIA, DAI LETTINI AGLI OMBRELLONI, MA NON IL MONOPOLIO SULLA RISTORAZIONE…

Estratto dell'articolo di Carlotta De Leo per www.corriere.it

Estate 2023, è disfida della parmigiana o dell'insalata di riso, a seconda dei gusti. A innescarla, le segnalazioni di cartelli all'ingresso degli stabilimenti che vietano di portare il pranzo al sacco. Ma questi divieti sono regolari? «I cittadini hanno piena facoltà di introdurre cibi e bevande» scandisce Massimiliano Dona, avvocato, giornalista e presidente di Unione Nazionale Consumatori.

Nelle intenzioni dei gestori, per mangiare e bere qualcosa ci si dovrebbe rivolgere al bar o al ristorante del lido. «Ma il titolare ha una concessione che riguarda i servizi in spiaggia, dai lettini agli ombrelloni. Non ha invece, il monopolio sulla ristorazione. E questo significa che chi entra nel lido o chi è di passaggio per andare alla spiaggia libera, può portare con sé il pranzo o decidere di andare in un bar più in là perché magari il ghiacciolo costa meno». Insomma, «non possiamo portarci da casa una sedia sdraio, ma un panino e una bibita sicuramente sì» spiega Dona.

I divieti esposti, quindi, «non sono legittimi. Men che meno lo sono i controlli all'ingresso. Non si possono aprire le borse o chiedere di mostrarne il contenuto. Perquisizioni o ispezioni possono essere svolte solo dalle forze di polizia e solo in alcune circostanze». E come reagire? «In caso di problemi si può fare un segnalazione alla capitaneria di porto che si occupa della vigilanza del demanio marittimo e quindi anche degli stabilimenti».

Ai bagnanti però non è tutto concesso: cibo e bevande devono essere consumati nel rispetto del decoro della spiaggia. […] «Il concetto di 'decoro' è difficile da delimitare e così alcuni lidi tollerano i panini ma vietano le teglie di lasagna. In ogni caso, l'invito è sempre a usare il buonsenso per rispettare tutti». […]

