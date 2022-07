12 lug 2022 15:13

L'UNGULATO HA L'ORO IN BOCCA - UNA DONNA È STATA MORSA AD UN BRACCIO DA UN CINGHIALE MENTRE SI TROVAVA SULLA SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, A GENOVA - LA 57ENNE HA RACCONTATO L'AGGRESSIONE: "ERA DI MEDIA-GROSSA TAGLIA SOLO, SENZA PROLE AL SEGUITO, E IO NON AVEVO FATTO NULLA PER INFASTIDIRLO. QUANDO MI SONO ACCORTA DELLA SUA PRESENZA VICINO A ME SONO RIMASTA IMMOBILE COME UNA STATUA SPERANDO CHE MI SUPERASSE, E INVECE…"