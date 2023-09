L'UNICA COSA POSITIVA DEL CARO-PREZZI? L'ITALIA SPRECA MENO CIBO - I RINCARI NEL CARRELLO AVREBBERO CONTRIBUITO A DIMINUIRE LO SPRECO ALIMENTARE DEL 25% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE - NONOSTANTE CIO', L'ITALIA È IL TERZO PAESE IN EUROPA PER CIBO BUTTATO OGNI ANNO (8,65 MILIONI DI TONNELLATE DI ALIMENTI, CIRCA 146 CHILI A TESTA), DIETRO A GERMANIA E FRANCIA - OLTRE AGLI ALIMENTI, NELLA SECCHIO DELL'IMMONDIZIA CI FINISCONO ANCHE I SOLDI, VISTO CHE…

sprechi alimentari 12

Estratto dell'articolo di Micaela Cappellini per il Sole 24 Ore

Italia sprecona […] secondo i dati elaborati dal centro studi Divulga il nostro è il terzo peggior Paese in Europa quanto a cibo buttato. Ogni anno sprechiamo 8,65 milioni di tonnellate di alimenti, appena dietro i 10,9 milioni della Germania ei 9 della Francia. A testa, fanno 146 chili di cibo buttato all'anno, molto più della media Ue che è di 131 chili. […]

sprechi alimentari 10

Economicamente parlando, ricorda lo studio Divulga, insieme col cibo nelle pattumiere del nostro Paese finiscono ogni anno 22,8 miliardi di euro, 385 euro a testa: 17,9 miliardi vengono buttati nel cestino direttamente dalle famiglie, tra cibo scaduto e avanzi non consumati ; 2,4 miliardi di euro rimangono nei campi, sotto forma di prodotti non raccolti; per il resto, 960 milioni di euro sono responsabilità dell'industria alimentare, 970 milioni della grande distribuzione e 550 milioni di euro dei ristoranti.

sprechi alimentari 9

Il caro-prezzi nel carrello della spesa, però, sta cambiando le carte in tavola. […] Nel nostro Paese, […] nell'ultimo anno il caro-prezzi avrebbe contribuito a diminuire lo spreco domestico del 25%: quest'estate, infatti, il cibo buttato era pari in media 469,4 grammi per ogni cittadino, 125,9 grammi in meno rispetto all'estate 2022.

sprechi alimentari 7

La perdita di cibo costituisce ha anche un impatto negativo sull'ambiente. Secondo la Fao, gli alimenti sprecati rappresentano il 10% delle emissioni globali di gas serra. In Europa ogni anno lo spreco alimentare produce 161 milioni di tonnellate di CO2, che corrispondono a 0,36 chili a persona. Anche in questo caso, la performance italiana risulta peggiore rispetto alla media Ue, con 0,40 chili procapite.

sprechi alimentari 5 sprechi alimentari 4 sprechi alimentari 3 sprechi alimentari 6