Jennifer Lopez star poliedrica. Cantante, ballerina, attrice, ma anche imprenditrice. Ha lanciato da poco il suo marchio di cocktail alcolici dal nome Delola. In un recente video che promuove la bevanda, la moglie di Ben Affleck si mostra mentre, in macchina, si dirige in un supermercato per comprarne una scorta.

Poi si è concessa confidenze sul suo consumo di alcol: «Apprezzo i cocktail occasionali. Bevo responsabilmente, non bevo per ubriacarmi. Bevo per essere socievole, per divertirmi, per rilassarmi e lasciarmi andare un po', ma sempre in modo responsabile», ha detto. Solo che queste frasi non sono passate inosservate ai suoi follower e a quelli del marito.

Da molti anni Ben Affleck sta cercando di superare la sua dipendenza dall'alcol. È stato in riabilitazione diverse volte per questo motivo. I commenti di Jennifer Lopez sul suo consumo di alcol hanno quindi scandalizzato alcuni fan che non hanno esitato a farglielo sapere su Instagram: «È così imbarazzante quando parla di bere responsabilmente pur sapendo che suo marito soffriva di alcolismo da anni», si legge nei commenti. Oppure: «Non capisco perchè stia parlando di alcol e cocktail quando suo marito sta cercando di uscire dalla dipendenza».

