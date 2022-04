NELLA GUERRA DELLE SPIE NIENTE È COME SEMBRA – MATA HARI, LA BALLERINA FUCILATA COME SPIA DEI TEDESCHI, FORSE VENNE VOLONTARIAMENTE SACRIFICATA DALL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO PER NASCONDERE L'IDENTITÀ DELLA PERICOLOSA AGENTE FRAULEIN DOKTOR – I CONIUGI ROSENBERG FINITI SULLA SEDIA ELETTRICA PER AVERE PASSATO ALL'UNIONE SOVIETICA I SEGRETI PER FABBRICARE LA BOMBA ATOMICA, DIEDERO INFORMAZIONI INSIGNIFICANTI A DIFFERENZA DI KLAUS FUCHS – E SUL PONTE DELLE SPIE VENNE SCAMBIATO…