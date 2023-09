L'UOMO CHE IERI HA TRAVOLTO DUE PERSONE A ROMA, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, È RISULTATO POSITIVO ALLA DROGA – IL 54ENNE, ITALIANO, HA UCCISO UNA COPPIA DI TURISTI IRLANDESI SESSANTENNI, MARY E PAUL O' REILLY, CHE STAVANO ATTRAVERSANDO LA STRADA CON IL SEMAFORO ROSSO – LE VITTIME STAVANO CORRENDO PER PRENDERE AL VOLO UN AUTOBUS. L’UOMO ALLA GUIDA NON È RIUSCITO A FERMRSI PERCHÉ VIAGGIAVA A TUTTO GAS – I TESTIMONI: "SONO VOLATI IN ARIA COME BIRILLI"

Falciati e uccisi da una macchina mentre attraversano la via Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede, nel quadrante sud della Capitale. Non hanno avuto scampo i due turisti di origini irlandesi, Mary e Paul O' Reilly di 59 e 60 anni, che ieri mattina intorno alle 13, usciti dal campeggio "Fabulous Village" dove alloggiavano, stavano raggiungendo dall'altra parte della strada la fermata del bus.

Un impatto fatale per la coppia: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto che costatarne il decesso. Le salme sono state quindi trasportate al policlinico Tor Vergata dove verranno eseguite le autopsie.

Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio l'automobilista, un romano di 54 anni, che era al volante della sua Ford Fiesta e che poi è risultato positivo al narco test. Incaricati delle indagini sono ora gli agenti del X gruppo Mare con il supporto dei carabinieri di zona.

Da quanto gli agenti della Municipale hanno già accertato, gli O'Reilly erano stavano attraversando sulle strisce pedonali e avevano superato il primo tratto della Colombo verso la Tenuta del presidente della Repubblica, dove transitano le auto in direzione Ostia. […]

Sono ora in corso ulteriori accertamenti sulla segnaletica verticale: l'ipotesi è che le vittime che ieri mattina hanno attraversato la pericolosa strada, abbiano iniziato l'attraversamento con il semaforo giallo quindi diventato rosso mentre stavano percorrendo l'ultimo tratto di strada. Più di un sospetto anche perché, come hanno riferito i testimoni, il bus era appena arrivato alla fermata. Si tratta per gli stranieri che alloggiano nel campeggio all'interno della pineta e lungo la Cristoforo Colombo, dell'unico mezzo di collegamento con la Capitale.

La coppia quindi, per non perdere la corsa verso la città, avrebbe accelerato il passo invece di fermarsi senza rendersi conto del pericolo. […] Per la macchina, così come disposto dalla procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, è stata disposta una perizia tecnica. Più di un testimone sostiene di aver notato il mezzo sfrecciare all'altezza di via di Acilia, scartare e superare almeno due macchine prima del semaforo all'altezza della Tenuta del Presidente, dove poi è avvenuto l'investimento mortale.

«Siamo certi che l'automobilista sia passato con il verde- precisano gli agenti della Municipale- ma dai primi rilievi è emerso anche che viaggiava a velocità sostenuta». Ad aggravare la posizione dell'autista i risultati del test della droga a cui è risultato positivo.

2. «IN UN ATTIMO È STATO L’INFERNO, SONO VOLATI IN ARIA COME BIRILLI”

«Ho visto la Ford scartarmi e superarmi poi davanti ai miei occhi si è scatenato l'inferno: quelle due persone sono volate in aria come birilli. È stato terribile, uno choc che continuo a rivivere». Tommaso V., 23 anni residente a Casalpalocco, stava percorrendo la via Cristoforo Colombo, direzione Eur, proprio al momento dell'impatto.

È uno dei testimoni subito ascoltato dai militari e dagli agenti del X gruppo Mare che stanno eseguendo i rilievi. Il 23enne ha quindi ricostruito gli ultimi istanti prima dell'investimento: «Il semaforo era verde per noi- precisa- ho visto la coppia che iniziava ad attraversare e accelerare il passo nel tratto finale. Erano a metà della carreggiata quando la Fiesta li ha travolti» racconta.

Una scena durata appena una manciata di secondi. E come hanno riferito gli altri testimoni, i due stranieri avrebbero iniziato ad attraversare con il semaforo giallo non avendo poi il tempo di fermarsi quando è scattato il rosso. «La macchina viaggiava di certo velocità sostenuta perché mi aveva appena superato- dice ancora Tommaso- la strada davanti a noi era libera e il semaforo per noi, appunto, verde. Quello che è accaduto pochi istanti dopo è una tragedia». […]

Avrei voluto poter fare qualcosa, ma non appena sono sceso dalla mia auto mi sono reso conto della gravità della situazione. I corpi straziati dei due turisti erano in una pozza di sangue, io come tutti gli altri testimoni, ero sotto choc». I sanitari del 118 non hanno potuto che confermare il decesso della coppia di stranieri, Mary e Paul O' Reilly. […]