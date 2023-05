16 mag 2023 14:47

L'UOMO SCAVA, POMPEI RESTITUISCE – DUE SCHELETRI SONO STATI RITROVATI NELL’INSULA DEI CASTI AMANTI. LE OSSA APPARTENGONO A DUE UOMINI, DI CIRCA 55 ANNI, CHE SI ERANO RIPARATI IN CASA PER PROTEGGERSI DALLA LAVA MA SONO PROBABILMENTE MORTI PER COLPA DEI CROLLI CAUSATI DAL TERREMOTO CHE HA ACCOMPAGNATO L’ERUZIONE DEL VULCANO – UNO DEI DUE UOMINI AVEVA IL BRACCIO ALZATO COME SE…