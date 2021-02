40 ANNI DI POMPATINE! – IL BOTOX COMPIE 40 ANNI E NON È MAI STATO COSÌ GIOVANE: TRA GLI ADEPTI OGGI CONTA UN NUMERO CRESCENTE DI UOMINI (IL 20%) E DI GIOVANISSIME CHE SOGNANO FACCE PIALLATE COME QUELLA DI KIM KARDASHIAN – MA RIMANE ANCORA UN SEGRETO INCONFESSABILE PER TANTE STAR (E NON SOLO) CAPACI DI NEGARE ORRORI EVIDENTI. E POI C’È IL CLUB DELLE PENTITE COME ALBA PARIETTI: “ L'HO UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA E IL RISULTATO È STATO…”

1 - BOTOX. AMATO DALLE STAR (E NON SOLO) I 40 ANNI DEL RITOCCO ANTIETÀ

Maria Teresa Veneziani per il "Corriere della Sera"

«Probabilmente è l' intervento di chirurgia estetica più effettuato al mondo». Il botox compie 40 anni e non è mai stato così giovane. Tra gli adepti oggi conta un numero significativo di uomini (il 20%) e di giovani, 30enni e anche 20enni. «In questi 40 anni si è abbassata notevolmente l' età delle persone che vi ricorrono. Un tempo ci si arrivava in età avanzata, oggi viene usato per frenare la comparsa delle prime zampe di gallina attorno agli occhi e i segni di espressione sulla fronte. Da trattamento curativo a preventivo.

Il botulino è diventato un' arma della medicina estetica», dice Francesco D' Andrea, presidente della Sicpre, Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (riconosciuta dal ministero della Salute). «Prova ne è che dal suo avvento come presidio anti-aging, gli interventi di chirurgia estetica per ringiovanire il terzo superiore - la parte alta del volto che va dall' attaccatura dei capelli all' inizio degli zigomi - sono diminuiti del 70%».

Tutti dicono che non lo fanno e invece tutti vi ricorrono, assicura Renato Calabria che opera tra Beverly Hills, Milano e Dubai. Oggi più di sempre.

C' è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui osserviamo il nostro volto.

Il lavoro a distanza ha significato ore a guardarci e mostrarci durante le videochiamate. Il fatto di vedersi proiettati nei piccoli schermi crea nuove fissazioni riguardo alle nostre facce. «E con l' uso delle mascherine, lo sguardo si fissa proprio lì, su quelle rughe nella fronte e su quel ventaglio intorno agli occhi».

Nuove ansie che hanno fatto crescere il numero degli appuntamenti dai medici estetici di oltre il 20%. La richiesta per lo più è quella di avere un aspetto più rilassato e fresco.

Poi ci sono le giovani che vogliono aprire lo sguardo, alzare il sopracciglio ad «ala di gabbiano», inseguendo i volti spianati e scolpiti da lipofilling di Kim Kardashian e Kylie Jenner . Secondo l' American Society of Plastic Surgeons le procedure per la tossina botulinica sono aumentate del 28% tra 2010 e 2019, proprio tra i 20 e 29 anni. Grazie alle evidenze scientifiche che ne dimostravano l' innocuità per l' uso estetico, il botox ha superato lo scetticismo che lo accolse.

«Deriva da una tossina, il batterio clostridium botulinum , ma viene altamente processata e purificata - continua Calabria -. È pericoloso affidarsi a chirurghi plastici che non conoscono l' anatomia del viso».

Sono state le star di Hollywood a denunciare l' effetto di un abuso. Con casi eclatanti di volti pietrificati come quello di Nicole Kidman, che ha cercato di sdrammatizzare: «Ho smesso di usarlo e finalmente posso di nuovo muovere la mia fronte!». Tra pentiti e non, sono tanti i personaggi che vengono chiamati in causa per il volto troppo liscio, da Melania Trump a Madonna, da Gwyneth Paltrow - «è come se qualcuno ti schiaffeggiasse la faccia con un elastico di gomma» - a Brooke Shields: «Il segreto è la giusta misura».

«Le richieste aumentano prima degli Oscar, anche se a volte i pazienti sono cauti: dipende dal ruolo che devono interpretare», sottolinea Calabria che divide la storia della cosmesi in due ere «BB, before botox e Ab after botox ». C' è anche una novità nelle applicazioni. La casa produttrice dice di operare solo sui cosiddetti muscoli della meraviglia, ma si inizia a utilizzarlo sul «codice a barre» (le rughe verticali attorno alle labbra), per far risalire gli angoli della bocca o sulle rughe orizzontali del collo.

2 - ALBA PARIETTI «L'HO USATO UNA SOLA VOLTA ERO ORRIBILE»

Maria Teresa Veneziani per il "Corriere della Sera"

«Il botox? L' ho utilizzato una sola volta agli inizi, negli Anni 90. Ricordo il risultato abbastanza orribile, improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve». Alba Parietti è un po' stanca di essere chiamata ancora in causa sul tema della chirurgia: «Ho fatto l' errore di dire la verità e cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone. Se tornassi indietro la bocca non la rifarei, ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me».

Torniamo al botox.

«Oggi viene usato in maniera selettiva e si può calibrare per migliorare piccoli difetti. La chirurgia estetica va dosata, scegliendo con attenzione i professionisti a cui rivolgersi. Internet ti permette di evitare cialtroni che approfittano della fragilità di donne che invece di curare anima e psiche si buttano sull' estetica».

Però...

«Piuttosto il lifting... Per il momento temporeggio. Sono quasi arrivata all' alba dei 59 e a ogni 21 dicembre - quando non lavoro - lo fisso e poi lo annullo. Mi dico "Posso aspettare ancora"».

Come contrasta l'età?

«Geneticamente sono fortunatissima. Utilizzo il fotoringiovanimento per mantenere la pelle elastica e il laser per togliere le macchie da mani e decolleté. Prima facevo punturine di collagene ogni sei mesi, ora di acido ialuronico. Ho grande ammirazione per chi si accetta ma anche per chi tiene al suo aspetto. Ognuno è libero di decidere come invecchiare».

