Estratto dell’articolo di Alessandro Fulloni e Floriana Rullo per il “Corriere della Sera”

neve al sestriere - torino - 28 agosto 2023

La prima neve che imbianca il Sestriere, Genova colpita da una bomba d’acqua. La fine d’agosto per il Nord Italia sembra tutt’altro che estiva. Sulle regioni settentrionali si sono registrati 49 eventi estremi solo nelle ultime 24 ore, con il vento che ha toccato punte di 123 chilometri all’ora a Trieste. Colpa del ciclone proveniente dal Nord Europa che si è abbattuto sulle aree dell’arco alpino portando temporali e freddo fuori stagione. Maltempo che lascerà il Nord-Ovest e, da oggi, si sposterà al Sud, già in allerta gialla

[…] Il maltempo ha causato pesanti disagi anche nel Comasco: a Blevio le intense precipitazioni hanno provocato un’esondazione nella valle di Capovico, smottamenti e fiumi di fango che hanno invaso le strade. Per questo sono state chiuse la statale 470 Val Brembana, nel territorio valtellinese e bergamasco, e la 36 del lago di Como. […]

LA STAZIONE DI GENOVA PRINCIPE ALLAGATA

La neve d’agosto ha imbiancato il Sestriere, nel Torinese, e il Colle dell’Agnello, nel Cuneese. Non senza creare problemi. Collegamenti difficili tra Francia e Italia: con il tunnel di Tenda già chiuso e la frana che si è staccata nel territorio francese dopo Modane, non lontano da Bardonecchia e dall’Alta Val di Susa, sono numerosi i disagi per chi viaggia sia in treno sia su strada.

Chiuso il Traforo del Frejus, poi riaperto solo alle auto, e anche il Colle dell’Agnello, in Valle Varaita, dove sono caduti oltre 20 centimetri di neve fresca e dove diverse auto sono rimaste intrappolate. Per raggiungere la Francia si dovrà passare dalla Liguria o dalla Svizzera. Una frana ha danneggiato la provinciale 99, nella zona collinare di Chivasso, in provincia di Torino. Due escursionisti spagnoli in ipotermia sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano. Facevano parte di un gruppo impegnato nel tour del Grand Combin, trekking tra Italia e Svizzera.

Con 290 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, un terzo delle precipitazioni registrate dall'inizio dell'anno, la Val Chiavenna è una delle zone della Lombardia più colpite dal maltempo. Confermata anche per domani l'allerta rossa pic.twitter.com/XzoVX8hlfM — Tg3 (@Tg3web) August 28, 2023

FRANA A CORTINA D AMPEZZO

A Cortina d’Ampezzo, al Passo Tre Croci, una frana ha minacciato alberghi e case. Settanta le persone evacuate ospitate in una palestra comunale. Già da ieri a Venezia, a causa dell’acqua alta, sono state alzate le barriere del Mose. In Trentino, in Val Passiria, sono caduti 150 litri di acqua per metro quadro. Nell’Alta Val Venosta i torrenti hanno trasportato molto legname alla deriva. A Bolzano e Merano, a causa del brutto tempo, ieri pomeriggio, il traffico cittadino è andato in tilt a causa dei tanti turisti scesi a valle dalle località di montagna.

Il maltempo non ha risparmiato il Friuli-Venezia Giulia. Una bomba d’acqua ha colpito Trieste: i tombini sono saltati, causando allagamenti mentre la Bora ha raggiunto i 123 chilometri orari. Alberi caduti anche in diverse località delle province di Pordenone e Udine.

Allerta rientrata in Liguria dove, a seguito del forte temporale, il torrente Scrivia ha danneggiato, bloccandolo alla circolazione, il collegamento tra una frazione di Ronco Scrivia e l’autostrada A7, Milano-Genova. La città l’altra sera è stata colpita da una bomba d’acqua, fortunatamente senza conseguenze.

bomba d acqua a genova

La stazione di Genova Principe è stata invasa da una cascata d’acqua e i treni hanno subito ritardi. In città sono caduti circa 230 millimetri d’acqua in 24 ore. Sulla Toscana si è abbattuta invece una tempesta di fulmini: in 12 ore ne sono caduti oltre 13 mila, 6.300 in Liguria. […]

FRANA NELLA VALLE DELLE MAURIENNE FRANA A CORTINA D AMPEZZO

