Il cane rottweiler del fratellastro Mario Russo non le ha lasciato scampo. «Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere» spiega il personale dell’Asl rivelando gli ultimi istanti di vita di Patrizia La Marca, 53 anni, ex commessa in un supermercato di Vallecrosia, promossa dirigente all’Eurospin di Roverino (Imperia), sorella del noto sindacalista Uil Luigi La Marca, residente a Ventimiglia, morta ieri sera nel reparto rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa delle gravissime ferite riportate intorno alle 16 di ieri, dopo essere stata azzannata dall’animale che stava accudendo da qualche giorno. […]

I soccorritori hanno anche dovuto attendere ben due ore per poter prestare aiuto alla donna, immersa in una pozza di sangue a causa dei morsi ricevuti alla testa, alle braccia, al torace e alle spalle. Il cane, infatti, ha impedito che chiunque si avvicinasse a quella che stava considerando ormai come la sua preda. Per questo i carabinieri, dopo aver tentato con ogni mezzo di liberare Patrizia La Marca dalla morsa dell’animale, sono stati costretti a sparargli con la pistola Beretta 92 di ordinanza.

Il rottweiler, ferito, è stato poi recuperato dai veterinari Asl, sedato e, successivamente, trasportato a Sanremo per le cure del caso. Per ora verrà custodito presso il locale canile in attesa delle disposizioni del magistrato inquirente.

