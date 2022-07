COME REAGIRÀ 'GIGIONA' MELONI ALLE MANOVRE DEL DUPLEX SALVINI-BERLUSCONI PER SCIPPARE IL PREMIER AL PARTITO PIÙ VOTATO DEL 25 SETTEMBRE, ALIAS FRATELLI D’ITALIA? - IN CASO DI VITTORIA, “IO SONO GIORGIA” SCOPRIRÀ LA CARTA LETIZIA MORATTI, LA 72ENNE VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA. INALBERANDO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI OTTENUTI DA FRATELLI D’ITALIA, CON SALVINI E BERLUSCONI LA MELONI AVRÀ GIOCO FACILE: DITE DI NO ALLA MORATTI? BENE. E IO NON CI STO A FARE IL GOVERNO. FATEVELO DA SOLI. PUNTO - BRUTTA ROGNA PER IL CAPITONE E IL BANANA, L’IDEA DELLA MELONI. CHI MEGLIO DI LETIZIA MORATTI POTREBBE AVERE LA FORZA E IL CARISMA PER FAR METABOLIZZARE L’ARRIVO DEI FASCIO-SOVRANISTI AL GOVERNO DEL PAESE? A DIFFERENZA DEL “MONARCHICO” TAJANI, LA MORATTI È FORTE DI UNA BIOGRAFIA CAPACE DI METTERE IN DIFFICOLTÀ LETTA E COMPAGNI...