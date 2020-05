IN VOLO VERSO L’ABISSO – ALITALIA HA TROVATO L’ACCORDO CON I SINDACATI PER METTERE IN CASSA INTEGRAZIONE FINO AL 31 OTTOBRE 6.826 DIPENDENTI, DOPO SETTIMANE DI RINVII – ORA C’È DA AFFRONTARE LA QUESTIONE DELLA NEWCO PER FAR PARTIRE LA NUOVA COMPAGNIA NAZIONALIZZATA, IN UN MOMENTO IN CUI IL TRAFFICO AEREO È AZZERATO (E LO SARÀ PER MOLTO TEMPO…)