IL 70ENNE MENTANA, OLTRE A ESSERE “INCONTINENTE”, SOFFRE ANCHE DI ALZHEIMER? – IL DIRETTORE DEL TGLA7 SI DEDICA AMPIAMENTE AL DAGO-SCOOP SUL DISCORSO DELLA “FROCIAGGINE” DI BERGOGLIO MA, A DIFFERENZA DI TUTTI I MEDIA DEL MONDO, NON CITA MAI QUESTO DISGRAZIATO SITO – IN UN PIPPOZZO DI QUATTRO MINUTI, IL COMPAGNO DI FRANCESCA FAGNANI NON HA TROVATO IL FIATO PER PRONUNCIARE LA PAROLA "DAGOSPIA": “SE N’È COMINCIATO A PARLARE FLEBILMENTE, CON MILLE IMBARAZZI. POI È DIVENTATO CHIARO CHE ERA VERO, PERCHÉ MOLTE FONTI LO HANNO CONFERMATO” - ENRICHÉ, MA QUALI “MOLTE FONTI”: L’HAI LETTO DA NOI! - VIDEO

ENRICO MENTANA NON CITA DAGOSPIA

Trascrizione degli interventi di Enrico Mentana su Papa Francesco e la “frociaggine” durante il TgLa7 – edizione 20.00

ENRICO MENTANA

Se n'è cominciato a parlare flebilmente, diciamo con mille imbarazzi. Poi è diventato chiaro che era vero, perché molte fonti lo hanno confermato. Il Papa ha avuto lunedì scorso, nell'apertura del sinodo, dell'Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, delle parole durissime riguardo alla presenza di omosessuali attivi nei seminari. Parole durissime che costituiscono ovviamente un durissimo attacco contro i gay contro la presenza appunto di gay nei seminari.

Molti hanno riferito, c'è stata la conferma che abbiamo avuto da diverse fonti, che il Papa ha usato una frase del linguaggio parlato, soprattutto della Capitale, parlando di, scusatemi, di un eccesso di “frociaggine" nell'ingresso dei seminari, mi permetto di usarlo perché lo troverete, lo troverete ovunque, perché appunto è stato confermato.

DAGOREPORT SULLE FRASI DI PAPA FRANCESCO AI VESCOVI - 26 MAGGIO 2024

E si dirà poi che qualcuno lavora contro il Pontefice nel filtrare queste notizie, ma è chiaro che le parole del Papa che sono state sorprendenti, ovviamente per tutti i presenti, sono diverse dal passato. Iniziò, ricorderete, Papa Francesco da chi sono io per giudicare? Quando si parlava appunto della questione della presenza dei gaynella Chiesa e soprattutto nella società. Ora la posizione si è fatta durissima, ma riguarda, par di capire, soprattutto ed esclusivamente la presenza nei seminari, laddove vale per tutti l’astensione dalla carne, dal desiderio, dall'attività sessuale.

Diversamente, secondo il Pontefice, secondo quanto è stato ricostruito, si rischia molto per la condotta negli stessi seminari di chi poi dovrà avere un ruolo attivo di pastore nella società, nelle chiese, nelle parrocchie. L’abbiamo detto con qualche difficoltà, ma non dirlo era impossibile, questo è quello che è stato riferito, vedremo nei prossimi giorni che cosa se ne dirà.

È stato per tutto il pomeriggio richiesto un parere, una rettifica, una spiegazione, un commento negli ambienti vaticani, ma non ci sono stati.

Più tardi nel corso del giornale, Enrico Mentana è tornato a parlare del “caso frociaggine” due volte

IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO SULLA FROCIAGGINE - MEME

Il Papa che ha usato la parola gergale molto, molto corrente, ma anche molto corriva per indicare, la dico nella maniera più alata possibile, il rischio di eccessi di presenze di gay all'interno dei seminari. E su questo ovviamente si è dipanata una serie di reazioni, anche per il clamore che ha nel sapere, secondo molte ricostruzioni, secondo molte versioni, che il Papa ha usato una parola simile.

Ma insomma, parleremo anche di questo nelle dovute forme, all'interno del telegiornale che parte tra un minuto dopo la pubblicità.

****

meme su papa francesco e la frociaggine 2

Chiudiamo con un aggiornamento con la vicenda di cui vi ho parlato, che è difficile da maneggiare. Per chi per chi conduce un telegiornale, per chi riferisce, per chi fa informazione. Ma sono le parole del Papa a cui ho fatto cenno anche prima, che vengono riportate in quello che viene definito il testo completo dall'Agenzia Adnkronos.

Queste sono le parole del Papa davanti ai vescovi della Conferenza episcopale italiana del sinodo di lunedì scorso: “Guardate, c'è già un'aria di frociaggine in giro che non fa bene. C'è una cultura odierna dell'omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto”

Era la risposta alla domanda di un vescovo riguardo appunto all'accoglienza nei seminari. “Perché - spiega il Papa - è molto difficile che un ragazzo che ha questa tendenza poi non cada, perché vengono pensando che la vita del prete li possa sostenere, ma poi cadono nell'esercizio del ministero”

meme su papa francesco e la frociaggine 5

C'è già ovviamente un putiferio di reazioni da parte soprattutto delle forze che sostengono i diritti degli omosessuali e dall'altra parte coloro che hanno sostenuto il Congresso mondiale della famiglia, che dicono “Era ora che il Papa parlasse così chiaramente”. Ma come potete immaginare, la materia è molto difficile e scivolosa soprattutto e non soltanto all'interno della Chiesa.

