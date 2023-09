LA 72ESIMA BRIGATA MECCANIZZATA DELLA FEDERAZIONE RUSSA È STATA COMPLETAMENTE SCONFITTA IN DUE GIORNI: LO HA DICHIARATO LA TERZA BRIGATA D'ASSALTO SEPARATA DELL'ESERCITO DI KIEV: "SONO STATI ELIMINATI IL CAPO DELL'INTELLIGENCE DELLA BRIGATA NEMICA, TRE COMBATTENTI E QUASI TUTTA LA FANTERIA DELLA 72MA BRIGATA, INSIEME AGLI UFFICIALI E A UNA QUANTITÀ SIGNIFICATIVA DI EQUIPAGGIAMENTO" - L'INTELLIGENCE BRITANNICA: "IN CRIMEA DANNI CATASTROFICI PER LA FLOTTA RUSSA"

(ANSA) - ROMA, 15 SET - La 72ma Brigata meccanizzata della Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni: lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito di Kiev citata da Rbc-Ucraina. "Sono stati eliminati il capo dell'intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria della 72ma Brigata, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento".

"A seguito di un'operazione lampo delle unità ucraine, la guarnigione russa ad Andriivka è stata circondata, tagliata fuori dalle forze principali e distrutta", ha affermato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito di Kiev. Secondo l'esercito ucraino, i combattimenti stanno continuando, e alcune posizioni si stanno consolidando.

"La cattura e il mantenimento dell'insediamento di Andriivka è la nostra via per uno sfondamento sul fianco destro di Bakhmut e la chiave per il successo dell'intera ulteriore offensiva", scrive su Telegram la terza Brigata. Ieri il comando ucraino aveva riferito dell'avanzata dei difensori ucraini a sud di Bakhmut, mentre la vice ministra della Difesa Hanna Malyar aveva annunciato la liberazione di Andriivka, ma l'informazione è stata successivamente definita "prematura". Questa mattina invece lo Stato maggiore ucraino ha confermato che Andriivka è stata riconquistata.

LONDRA, IN CRIMEA DANNI CATASTROFICI PER LA FLOTTA RUSSA

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Nonostante il ministero della Difesa russo abbia minimizzato i danni, le immagini satellitari indicano che la nave Minsk è stata quasi certamente distrutta e il sottomarino Rostov" ha probabilmente subito danni catastrofici", scrive nel suo report su X l'intelligence della Difesa britannica confermando le affermazioni ucraine sui danni significativi alla flotta russa a Sebastopoli, due giorni fa. Londra aggiunge che i danni stanno anche nelle implicazioni per il cantiere navale: "Rimuovere i rottami dai bacini di carenaggio li metterà fuori uso per molti mesi. E' una sfida significativa per sostenere la manutenzione della flotta".

ASSALTO AL FRONTE SUD

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

[…] Mala Tokmachka, […] ultima appendice dell'Oblast di Zaporizhzhia da dove le truppe di Kiev si sono lanciate all'assalto di Robotyne prendendone il controllo di una buona parte. È uno dei più significativi successi della controffensiva annunciata a maggio, ma che sino ad oggi è apparsa meno efficace delle attese.

[…] Nella "safe house" di Mala Tokmachka c'è di stanza un'avanguardia della Brigata 3029, la "Kara Dag", dal nome della montagna di Crimea, formazione vulcanica di 577 metri di altezza che si erge tra la città di Koktebel e la valle del fiume Otuzka […] I militari del Kara Dag sono degli specialisti […] unità da ricognizione che hanno gli occhi puntati 24 ore su 24 sul nemico. Si avventurano in zone grigie per individuare le postazioni russe, anche con l'ausilio di droni, l'obiettivo è capire quali reparti di Mosca sono dispiegati al di là del fronte, in che numero, di quali armi sono in possesso, come si posizionano in termini dinamici e quali sono le loro potenziali vulnerabilità.

Individuate le quali vengono chiamati in causa artiglieria e incursori per colpire e penetrare nei territori occupati. Non sono i soli, ce ne sono diversi su questo fronte della guerra russo-ucraina, ma sono elementi scelti e altamente addestrati. […] C'è, ad esempio, chi è andato ad addestrarsi nei reparti medici militari del Regno Unito per essere impiegato nel pronto soccorso di prima linea in caso di ferimento dei commilitoni. E i feriti non mancano visto che il pericolo maggiore che incontrano queste avanguardie, considerate gli apripista della controffensiva sul fronte meridionale, è quello di saltare sulle mine.

E di mine ce ne sono molte, di diverso genere, rappresentano la prima linea di fortificazione dietro la quale si sono trincerati i russi. Molto più capaci in fase difensiva che offensiva a guardare l'andamento del conflitto. «È per questo che la vostra marcia di riconquista va lentamente?», chiediamo al comandante. «Direi che la controffensiva sta andando abbastanza velocemente, è chiaro che non bisogna sottovalutare il nemico, ci sono comandanti anche tra i russi che, di tanto in tanto, sono capaci - replica Kotia -. Pertanto andare avanti duecento metri o anche soli dieci metri, considerando tutte le difficoltà, è importante». […]

Quella che da Orichiv è arrivata a Robotyne è una delle tre direttrici in cui si articola la controffensiva a Sud di Zaporizhzhia, zona ancora più strategica per la presenza della centrale nucleare di Energodar sotto il controllo dei russi. Le altre due sono l'asse di spinta che costeggia il fiume Dnipro e dove si è combattuto in maniera assai intensa, e quella più spostata verso il Donetsk. L'obiettivo comune è la conquista di Tokmak, snodo strategico occupato il quale si potrebbe causare una paralisi parziale delle linee di rifornimento russe che transitano dalla Crimea alla terraferma.

