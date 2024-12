11 dic 2024 12:55

IL 75ENNE GIUSEPPE PIGNATONE LASCIA IL TRIBUNALE VATICANO AVENDO RAGGIUNTO I LIMITI D'ETÀ - PAPA FRANCESCO HA ACCETTATO LE DIMISSIONI - EX PROCURATORE DI ROMA, PIGNATONE ERA STATO NOMINATO DA BERGOGLIO NEL 2019: HA SEGUITO IN QUESTI ANNI DIVERSI PROCESSI, TRA CUI QUELLO SULLA GESTIONE DEI FONDI DELLA SANTA SEDE – L’INDAGINE A CALTANISSETTA PER “FAVOREGGIAMENTO AI BOSS”