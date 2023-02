14 feb 2023 18:11

AAA ANIMA GEMELLA CERCASI! – A SAN VALENTINO I SINGLE APRONO IL PORTAFOGLI PER SENTIRSI MENO SOLI. NON PER LE PROSTITUTE (O I GIGOLÒ), MA PER LE APP DI INCONTRI – LO STUDIO DI “REVOLUT”: A GENNAIO 2023 I CORRENTISTI HANNO RADDOPPIATO LA SPESA PER QUESTO TIPO DI SERVIZI ONLINE – PER CHI, INVECE, HA GIÀ TROVATO IL SUO PARTNER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA DI COPPIA È IMPORTANTE PERCHÉ…