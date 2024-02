20 feb 2024 12:01

AAA CERCASI MARZIANI - LA NASA VUOLE RECLUTARE QUATTRO ASPIRANTI ASTRONAUTI PER VIVERE PER UN ANNO IN UNA STRUTTURA CHE SIMULA LE CONDIZIONI DI VITA SU MARTE - I PARTECIPANTI, CHE RICEVERANNO CIRCA 60MILA EURO PER L'ESPERIMENTO, DOVRANNO CONDURRE DELLE PASSEGGIATE SPAZIALI SIMULATE E SARANNO ESAMINATI DAL PUNTO DI VISTA FISICO ED EMOTIVO - I REQUISITI PER LA SELEZIONE SONO MOLTO SEVERI: I CANDIDATI DOVRANNO…