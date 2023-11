ABBATTI IL MOSTRO A TUTTI I COSBY – UN’ALTRA DONNA ACCUSA L’ATTORE BILL COSBY DI VIOLENZA SESSUALE: LA DONNA HA INTENTATO UNA CAUSA SULLA BASE DI UNA LEGGE DI NEW YORK, CHE DÀ LA POSSIBILITÀ ALLE VITTIME DI VECCHI ABUSI, CADUTI IN PRESCRIZIONE, DI DENUNCIARLI – I FATTI RISALIREBBERO ALLA FINE DEGLI ANNI 60, QUANDO JOAN TARSHIS, QUESTO IL NOME DELLA DONNA, ERA ADOLESCENTE. ORA, DOPO SESSANT’ANNI, SI SVEGLIA, SULL’ONDA DELLE ALTRE ACCUSE AL PROTAGONISTA DEI “ROBINSON”

BILL COSBY

(ANSA) - Una donna che in precedenza aveva accusato il popolare attore Bill Cosby di violenza sessuale ha intentato una causa contro di lui sulla base di una legge di New York che scade questa settimana e che dà la possibilità alle vittime di vecchi abusi caduti in prescrizione di denunciarli.

Nel 2014 la giornalista e pubblicista Joan Tarshis aveva sostenuto alla Cnn che Cosby l'aveva aggredita sessualmente decenni prima, tra fine anni '60 e inizio anni '70, quando era adolescente, dopo averla fatta bere qualche sostanza che le aveva fatto perdere coscienza. Accuse ribadite ora nella causa, intentata davanti alla Corte suprema della contea di New York.

JOAN TARSHIS

Le ipotesi di reato sono percosse e aggressione, con relativo disagio emotivo. La richiesta di risarcimento non quantifica i danni. Anche altre donne si sono fatte avanti con accuse di violenza sessuale ai sensi della legge di New York. Lo scorso dicembre cinque donne, tra cui due ex attrici di 'The Cosby Show', hanno intentato una causa presso il tribunale dello stato di New York accusando l'attore di vari episodi risalenti a decenni fa.

