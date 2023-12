ABBIAMO L'EROE DI NATALE: UN CARABINIERE HA SALVATO LA VITA A UNA RAGAZZA CHE STAVA TENTANDO DI SUICIDARSI, LANCIANDOSI DA UN PONTE DELLA TANGENZIALE DI BARI. IL MILITARE L’HA AFFERRATA PER UN BRACCIO MENTRE ERA SOSPESA A 15 METRI D’ALTEZZA – LA GIOVANE È RIMASTA AGGRAPPATA AL PARAPETTO PER ALMENO 15 MINUTI. E DIVERSI AUTOMOBILISTI HANNO NOTATO LA SCENA ALLERTANDO LE FORZE DELL’ORDINE…

Estratto dell’articolo di Daniele Leuzzi per https://bari.repubblica.it/

RAGAZZA IN BILICO SULLA TANGENZIALE DI BARI SALVATA DA UN CARABINIERE

Le parole non sono bastate per fermare gli intenti suicidi, come racconta una residente della zona: in quegli attimi concitati la donna ha rischiato di finire nel vuoto di circa 15 metri e solo la prontezza del militare del Nucleo Radiomobile di Bari ha evitato il peggio

Nella sera di Natale, intorno alle 20, una giovane ha tentato il suicido dal ponte della tangenziale, in direzione nord, che si affaccia sul centro abitato in via Giulio Petroni a Bari. La donna è rimasta aggrappata al parapetto per almeno 15 minuti, tra la vita e la morte, e alcuni automobilisti hanno notato la scena allertando immediatamente le forze dell’ordine: poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, dal basso in via Petroni, mentre dalla ss16 una gazzella dei carabinieri ha avvicinato la persona in forte difficoltà e che manifestava intenti suicidi.

RAGAZZA IN BILICO SULLA TANGENZIALE DI BARI

Le parole non sono bastate, come racconta una residente della zona: in quegli attimi concitati la donna ha rischiato di finire nel vuoto di circa 15 metri e solo la prontezza del carabiniere del Nucleo Radiomobile di Bari ha evitato il peggio con la mano destra l’ha stretta forte per un braccio mentre con la mano sinistra si teneva alla struttura intorno al guardrail.

Il salvataggio si è concluso con l’apporto dei vigili del fuoco che hanno issato dal basso una scala fino a mettere in sicurezza la ragazza che era rimasta sospesa nel vuoto. […]

RAGAZZA IN BILICO SULLA TANGENZIALE DI BARI