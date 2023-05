ABBIAMO UNA MAREA DI AUTO BLU - ANCHE SE PIU’ CHE DIMEZZATE RISPETTO AL 2011, QUANDO RAGGIUNSERO QUOTA 72 MILA, IL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E’ A QUOTA 30 MILA VEICOLI - SETTE AUTO SU 10 SONO DI PROPRIETÀ (21.770). A QUESTE SI SOMMANO 7.981 VEICOLI A NOLEGGIO, DI CUI SOLO 17 CON CONDUCENTE, E 533 AUTO IN LEASING. ANCORA MENO QUELLE IN COMODATO (379)…

Estratto dell’articolo de “il Messaggero”

auto blu

Il parco auto in dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane si è più che dimezzato rispetto al 2011: anno in cui questa voce finì sotto la scure della spending review per opera del governo guidato da Silvio Berlusconi. Stando a quanto emerso dai dati diffusi dal dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez pa, analizzati dal Centro studi enti locali, al 31 dicembre 2022 le auto blu e grige in dotazione alle amministrazioni pubbliche erano 30.665 contro le 72 mila del 2011.

auto blu in sosta vietata a piazza di pietra isola pedonale 2

Sette auto su 10, tra quelle in dotazione, sono di proprietà (21.770). A queste si sommano 7.981 veicoli a noleggio, di cui solo 17 con conducente, e 533 auto in leasing. Ancora meno quelle in comodato (379). Diversamente da quanto avviene attualmente, l'adesione al monitoraggio delle auto di servizio nel 2011 era facoltativa.

Il dato che ne emerse fu di 72.000 auto di cui 2 mila auto blu destinati agli eletti (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali), 10.000 auto blu riservate ai vertici apicali delle amministrazioni (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e 60.000 auto grigie (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative). Sono escluse da queste cifre le oltre 60mila auto adibite a scopi di sicurezza e difesa e in dotazione alla polizia municipale e provinciale. […]

auto blu lampeggiante auto blu