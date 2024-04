28 apr 2024 09:45

ABBIAMO IL PRIMO “MULTA-MILIONARIO”! – IN BELGIO UN UOMO HA ACCUMULATO 6,23 MILIONI DI EURO DI MULTE NON PAGATE – L’AUTOMOBILISTA È STATO FERMATO DURANTE UN CONTROLLO E LA POLIZIA HA DOVUTO FARE CONTROLLI AGGIUNTIVI (NON CREDEVA FOSSE POSSIBILE) SULL’ENORME DEBITO DI SANZIONI CHE GLI PESA SUL GROPPONE. VISTO CHE NON HA POTUTO PAGARE SULL’UNGHIA LA SOMMA, PER ORA GLI HANNO SEQUESTRATO LA MACCHINA. MA COME HA FATTO? E PERCHÉ ANCORA POTEVA GUIDARE?