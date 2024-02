15 feb 2024 19:11

ABBIAMO SCHERZATO! A MENO DI 24 ORE DALL’ATTACCO A PAROLIN, L’AMBASCIATA DI ISRAELE IN VATICANO CORREGGE IL TIRO E PRECISA CHE C’È STATA UNA TRADUZIONE SBAGLIATA: LA DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO DI STATO È STATA DEFINITA “SFORTUNATA”, E NON “DEPLOREVOLE”, COME TRADOTTO IN UN PRIMO MOMENTO. OGGI POI CORREGGONO DI NUOVO IN “INFELICE”. COME MAI HANNO SENTITO IL BISOGNO DI CAMBIARE VERSIONE?