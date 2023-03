29 mar 2023 19:33

ABBIAMO LA VERITA', GIUSTIZIA È SFATTA! – FAROUK ABDULHAK, RAMPOLLO YEMENITA, HA CONFESSATO DI AVER UCCISO MARTINE VIK MAGNUSSEN, STUDENTESSA NORVEGESE DI 23 ANNI TROVATA SENZA VITA A LONDRA NEL 2008. L'UOMO, FUGGITO IN YEMEN DOPO L'OMICIDIO, NON ANDRÀ IN GALERA VISTO CHE NON PUÒ ESSERE INTERROGATO ED ESTRADATO! - L'AMMISSIONE ESTORTA VIA SOCIAL DA NAWAL AL-MAGHAFI, UNA GIORNALISTA DELLA BBC: “AVEVAMO PRESO COCAINA, È STATO UN GIOCO SESSUALE FINITO MALE” - VIDEO!