CHE CI FA NETFLIX CON I CREATORI DI GAME OF THRONES? – ACCORDO PLURIENNALE DEL COLOSSO DELLO STREAMING CON DAVID BENIOFF E DAN WEISS. I DUE HANNO DETTO BYE BYE A HBO NON APPENA HANNO VISTO L’ACCORDO PREPARATO DA REED HASTINGS: 200 MILIONI DI DOLLARI PER SCRIVERE E PRODURRE NUOVE OPERE. ANCHE PERCHÉ IN VISTA DELL’ARRIVO DELLA CONCORRENZA PESANTE (DISNEY E APPLE) SERVONO IDEE FRESCHE… – VIDEO