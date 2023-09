ABBRONZATI E... UNGULATI - UN BRANCO DI CINGHIALI HA FATTO "IRRUZIONE" SULLA SPIAGGIA DELLA MADDALENA, IN SARDEGNA - IN UN VIDEO SI VEDE L'ALLEGRA FAMIGLIOLA RAZZOLARE SULLA SPIAGGIA IN MEZZO AI BAGNANTI, CHE NON SONO SEMBRATI TROPPO SPAVENTATI DAGLI ANIMALI - GLI OCCHI DEI COMMENTATORI MALIZIOSI SI SONO POSATI, PIÙ CHE SUL MANTO DEI CINGHIALI, SUL LATO B DI DUE RAGAZZE, CHE HANNO ACCUDITO GLI ANIMALI DANDO LORO DA MANGIARE - VIDEO

Ormai siamo quasi abituati alla presenza dei cinghiali nelle grandi città, un po' meno quando si presentano in spiaggia, in uno dei luoghi più belli della Sardegna. Succede all’arcipelago di La Maddalena, dove ancora in questo inizio di settembre c'è il pieno di turisti.

Sui social è diventato virale un video che ritrae i cinghiali imperversare sulla spiaggia gioiello di Cala Corsara, con i bagnanti intenti a riprendere il tutto con gli smartphone. Il video ritrae una famigliola, con genitori e cuccioli, andare verso alcune persone che gli danno da mangiare e da bere.

