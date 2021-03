19 mar 2021 19:38

ABBUFFATA LETALE – DICIANNOVE PERSONE, TRA CUI NOVE BAMBINI, SONO MORTE DOPO AVER MAGNATO CARNE DI TARTARUGA IN MADAGASCAR: IN 34 SONO ARRIVATI IN OSPEDALE IN CONDIZIONI DISPERATE DOPO AVER GUSTATO IL RETTILE DURANTE UN BANCHETTO – LE AUTORITÀ SANITARIE HANNO AVVISATO PIÙ VOLTE DI NON MANGIARE LE TARTARUGHE ASSIEME A VARIE SPECIE DI PESCE PERCHÉ SI ALIMENTANO CON UN'ALGA CHE…