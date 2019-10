ABU, MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIÙ? – “NEW YORK TIMES” E “GUARDIAN” METTONO IN DUBBIO LA RICOSTRUZIONE TRUMPIANA DELLA MORTE DI AL BAGHDADI: NEL MACABRO RACCONTO CHE HA FATTO IL PUZZONE IN DIRETTA TV CI SAREBBERO DEI PUNTI CHE NON TORNANO E ALCUNE INCONGURENZE. INSOMMA, SI È FATTO PRENDERE UN PO’ LA MANO E HA USATO LA SUA FERVIDA IMMAGINAZIONE? – DONALD STAREBBE PENSANDO DI RILASCIARE I VIDEO PER ZITTIRE I CRITICI

Da www.ansa.it

uccisione di al baghdadi trump nella situation room coi generali e pence

Su alcuni media inglesi e americani, dal 'New York Times' al 'The Guardian', si comincia a dubitare della ricostruzione fatta da Trump sulla morte di Abu Bakr al-Baghdadi. Il New York Times mette in dubbio il macabro racconto della morte del capo dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi che Donald Trump ha fatto agli americani in diretta televisiva. Diversi sono i punti critici rilevati dal quotidiano, in particolare la descrizione del Califfo che urla e piange nel tunnel dove poi si è fatto esplodere. Secondo il New York Times, infatti, le immagini alle quali hanno assistito Trump e i suoi collaboratori nella 'situation room' erano senza audio.

raid contro al baghdadi

nuovo video di al baghdadi 1

Non solo, di Baghdadi braccato nel tunnel il presidente americano non ha potuto nemmeno vedere le immagini in diretta. Gli ultimi minuti di vita del leader dell'Isis, infatti, sono state riprese dalle telecamere installate sugli elmetti dei soldati americani che stavano facendo il blitz. Quei video però sono stati consegnati a Trump soltanto dopo la conferenza stampa.

AL BAGHDADI

Su una domanda specifica della Abc sul racconto cinematografico di Trump il capo del Pentagono Mark Esper ha provato a tergiversare dicendo di essere all'oscuro di certi dettagli e di ritenere che il presidente abbia parlato con i militari sul campo per farsi dare tutte le informazioni.

Analoga l'analisi che si legge sul 'The Guardian'.

il luogo del blitz dove e' morto al baghdadi 3

E in Italia anche esperti di Medio Oriente come il giornalista Alberto Negri si mostrano perplessi per alcune 'incongruenze' che emergerebbero dalla versione dei fatti fornita dal presidente americano. "Non c’era audio, non si vedeva quasi niente perché era notte - scrive Negri su Facebook - si distinguevano a stento le sagome degli attaccanti e dei jihadisti. Ma Trump, grazie a una fervida immaginazione, è stato in grado di descrivere nei dettagli la morte di Al Baghdadi.

al baghdadi image a 26 1439580432494

I russi non sono convinti, turchi e curdi lo assecondano, i siriani tacciono se non per protestare contro l’annuncio di Trump di occupare i loro pozzi petroliferi. I testimoni in zona parlano di tre ore di battaglia, raid e bombardamenti: fatti da chi e come? Da un aereo Usa e da sei elicotteri che poi dovevano tornare in Iraq? In Iraq o in Turchia che è a 5 minuti di volo ed è un Paese con basi Usa e Nato? Un racconto che fa acqua da tutte le parti: forse a Trump il Pentagono ha dato informazioni monche perché non si fida".

