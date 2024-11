18 nov 2024 15:21

ABUSI CHE NON LO ERANO - UN CARABINIERE 59ENNE È STATO ASSOLTO DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA DALL'ACCUSA DI ABUSI SESSUALI SU MINORE: IL FATTO NON SUSSISTE - IL MILITARE ERA STATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO A SETTE ANNI E SEI MESI - LE VIOLENZE SAREBBERO STATE COMMESSE NEL 2009, AD ACCUSARLO ERA IL FIGLIO DELL'EX COGNATA DELL'IMPUTATO - IL MILITARE SOSTIENE DI ESSERE STATO "VITTIMA DI UNA MACCHINAZIONE DOPO LA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE..."