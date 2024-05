GLI ABUSI COME PASSATEMPO - A MODENA UNA 12ENNE È STATA VIOLENTATA DA DUE RAGAZZINI DI 15 E 16 ANNI E UN’AMICA DELLA VITTIMA HA FILMATO LA SCENA - LA VIOLENZA E’ AVVENUTA IN CASA DELLA GIOVANE, CHE AVEVA INVITATO GLI AMICI A TRASCORRERE IL POMERIGGIO INSIEME – PRIMA CI SAREBBERO STATE DELLE AVANCES, DIVENTATE SEMPRE PIÙ PESANTI, POI SI E' ARRIVATI ALLA VIOLENZA - PERCHÈ I RAGAZZINI HANNO GIRATO UN VIDEO? PER AVERE UNA PROVA O PER ALTRI MOTIVI?

Estratto dell’articolo di Valentina Lanzilli per il "Corriere della Sera"

Violentata in casa sua, a dodici anni, da due amici poco più grandi, di quindici e sedici, con un’amica che avrebbe filmato quanto accaduto. Un video trovato sul telefonino, ancora avvolto dal mistero: è stato girato come prova o per altri motivi? Il dubbio al momento resta.

La ragazzina, che vive in provincia di Modena, nell’ultima settimana si è recata due volte al Policlinico; la prima probabilmente subito dopo i fatti, la seconda sabato mattina, accompagnata dalla madre. I primi accertamenti, un racconto drammatico ai medici, quindi un confronto con la psicologa, per realizzare a pieno l’accaduto: lo stupro subìto, in casa sua, da quelli che considerava due amici.

Infine, il referto dell’ospedale, con i reparti specializzati direttamente coinvolti, darebbe un primo riscontro alle sue parole. Dai medici è scattata la segnalazione alla polizia, alla Procura di Modena e quindi alla Procura dei minorenni, che ha subito aperto un fascicolo per violenza sessuale.

Il caso ha ancora molti aspetti da chiarire. I fatti sarebbero avvenuti dentro l’abitazione della dodicenne, che aveva ospitato l’amica e gli altri due ragazzini, per un pomeriggio in compagnia. Che però si è trasformato in un incubo, con dettagli ancora non noti.

Tutti italiani, i coinvolti. E ci sarebbero stati abusi ripetuti sulla dodicenne. Solo oggi, molto probabilmente, la dodicenne e i suoi familiari formalizzeranno la denuncia e lei sarà quindi sentita per la prima volta da chi indaga. […]

Ancora non è chiaro se i due adolescenti, che ora rischiano un’accusa per violenza sessuale aggravata (perché in concorso e nei confronti di una minore), avessero conosciuto la ragazza in ambiente scolastico o in altri contesti. Da quanto è stato raccontato dalla vittima prima ci sarebbero state delle avances, diventate sempre più pesanti, poi una vera e propria violenza sessuale. […]

Resta da chiarire anche la posizione dell’amica che era con lei, che avrebbe girato dei video, molto probabilmente per fornire prove di quanto accaduto sotto ai suoi occhi: si tratta però di un aspetto di questo caso ancora tutto da verificare. […]

