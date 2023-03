ABUSI E COSTUMI – UNA BAMBINA DI 11 ANNI È STATA MINACCIATA CON UN COLTELLO, TRASCINATA IN BAGNO E VIOLENTATA DA CINQUE RAGAZZI, IN UN CENTRO COMMERCIALE DI BADALONA, IN SPAGNA – LO STUPRO È AVVENUTO A NOVEMBRE: UNO DEGLI AGGRESSORI È STATO ARRESTATO E PORTATO IN UN CENTRO MINORILE, UN ALTRO FERMATO E I RESTANTI TRE SONO LIBERI PERCHÉ HANNO MENO DI 14 ANNI. IL CASO È VENUTO ALLA LUCE DOPO CHE…

Estratto da www.leggo.it

Orrore in Spagna dove una bambina di 11 anni sarebbe stata minacciata con un coltello, trascinata in bagno e violentata da un branco di cinque minorenni, in un centro commerciale di Badalona, alle porte di Barcellona. […]

Cinque minorenni […] sono stati identificati come possibili autori dell'aggressione sessuale, che sarebbe avvenuta a novembre scorso: uno è stato arrestato e portato in un centro minorile, uno fermato e poi rilasciato in libertà vigilata, mentre tre hanno meno di 14 anni e quindi risultano esenti da responsabilità penali. Gli inquirenti non escludono il possibile coinvolgimento di altre persone in questo episodio.

Il caso è venuto alla luce dopo che Tv3 ha trasmesso un reportage in cui una sorella della vittima ha denunciato l'accaduto. Stando alla sua testimonianza, gli aggressori avrebbero intercettato la bambina mentre […] stava guardando una vetrina di un negozio. Dopo averla minacciata con un coltello, l'avrebbero costretta a seguirli in bagno, dove l'avrebbero violentata, per poi scappare. […]

