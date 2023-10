ABUSI E COSTUMI - UN UOMO DI ORIGINI BENGALESI, ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI AGGRAVATI E DI VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DELLA MOGLIE, È STATO ASSOLTO DAI GIUDICI PERCHE': "LA DISPARITÀ TRA L’UOMO E LA DONNA È UN PORTATO DELLA SUA CULTURA CHE LA MEDESIMA PARTE OFFESA AVEVA PERSONA AVEVA PERSINO ACCETTATO IN ORIGINE" - PER I GIUDICI "IL FATTO NON SUSSISTE", ANCHE PERCHE' I RACCONTI DELLA VITTIMA ERANO "A TRATTI CONFUSI E DISCORDANTI", E DAI QUALI EMERGEREBBERO "SOLO" TRE PRESUNTI DI VIOLENZA IN SEI ANNI DI CONVIVENZA…

VIOLENZA DOMESTICA

Estratto dell'articolo di Mara Rodella per il “Corriere della Sera”

È approdato in aula il caso giudiziario che ha destato non poco scalpore, scandalo e polemiche — anche a livello istituzionale — nelle scorse settimane: quello che vedeva un marito bengalese imputato di maltrattamenti aggravati (e violenza sessuale) ai danni della moglie 27enne, connazionale: per lui, anticipando in una memoria la sua requisitoria, il sostituto procuratore Antonio Bassolino aveva chiesto l’assoluzione.

Perché «il fatto non costituisce reato», aveva scritto in prima istanza, sostenendo mancasse l’elemento soggettivo tipico e aggiungendo che «i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della persona offesa da parte dell’imputato sono frutto dell’impianto culturale di origine e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l’uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persona aveva persino accettato in origine». Una «scriminante» culturale che aveva fatto sollevare anche il mondo politico.

Al termine del processo di primo grado, il Tribunale lo ha assolto con formula piena, ma «perché il fatto non sussiste». […] alla luce dei racconti della parte offesa, ritenuti a tratti confusi e discordanti, e dai quali emergerebbero «solo» tre presunti episodi di violenza in sei anni di convivenza.

«Inaccettabili, inammissibili e lesive dei diritti fondamentali delle persone, oltre che della Costituzione» le affermazioni del pubblico ministero secondo l’avvocato di parte civile, Valentina Guerrisi. […]

