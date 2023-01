ACCENDETE IL CAMINETTO, È ARRIVATO L’INVERNO! – PER TUTTA LA SETTIMANA L’ITALIA SARÀ ATTANAGLIATA DAL FREDDO E DAL MALTEMPO - CI SI PUÒ DIMENTICARE DELLE TEMPERATURE PRIMAVERILI CHE HANNO CARATTERIZZATO L’INIZIO DELL’ANNO: NEI PROSSIMI GIORNI DA NORD A SUD IL TERMOMETRO SI ABBASSERÀ NOTEVOLMENTE RISPETTO ALLE SCORSE SETTIMANE - NEVE IN ARRIVO SULLE ALPI E IN ALCUNE CITTÀ DEL NORD (TRA CUI TORINO...)

Estratto dell’articolo di Edoardo Ferrara per www.3bmeteo.com

È ormai certo che la nuova settimana avrà connotati prettamente invernali sull'Italia, a causa dell'affondo massiccio di correnti polari-marittime sull'Europa. Il freddo raggiungerà progressivamente l'Italia a partire dal Nord per poi dilagare nel corso della nuova settimana anche al Centro e progressivamente al Sud.

Il Mediterraneo risponderà con la formazione di diverse perturbazioni, che interesseranno in primis il Centrosud ma risaliranno anche sulle regioni settentrionali. Dunque al Nord l'interazione tra questi fronti e l'afflusso freddo permetterà alla neve di cadere a quote collinari se non a tratti in pianura.

Nelle prossime ore una nuova perturbazione interesserà un po' tutto il Nord Italia (quindi anche il Nordovest sebbene, ancora una volta, le aree con le precipitazioni più abbondanti dovrebbero risultare quelle di Nordest e la Lombardia, mentre tra torinese e cuneese i fenomeni saranno scarsi se non localmente assenti).

In questa fase la neve potrà cadere non solo a quote collinari ma a tratti mista a pioggia anche in pianura, in particolare su Piemonte orientale, entroterra savonese-genovese, Lombardia in generale, Emilia occidentale con fenomeni in esaurimento nella notte. Pioggia a tratti mista a neve non esclusa anche su medio-alte pianure venete e friulane. In generale sulle Alpi la neve cadrà fino a quote di fondovalle.

Tra le città che potrebbero dunque vedere la neve martedì tra pomeriggio e sera segnaliamo Torino (qui però soltanto nevischio), Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Biella, Verbania, oltre naturalmente le città di Sondrio, Trento, Bolzano e Belluno […]

