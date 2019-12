ACCETTARE IL PROSSIMO – A TORINO UN PACHISTANO VIENE CIRCONDATO DA ALCUNI CONNAZIONALI CHE PROVANO A TAGLIARGLI UN BRACCIO CON UN MACHETE E POI RIESCONO A SCAPPARE – COINCIDENZA: L’AGGRESSIONE È AVVENUTA DOPO UN BLITZ DELLA POLIZIA DI TORINO CHE HA SMANTELLATO UN’ASSOCIAZIONE DEDITA AL TRAFFICO DI CLANDESTINI - NON SI ESCLUDE CHE L'UOMO ABBIA…

Irene Famà per www.lastampa.it

torino via cecchi

L’hanno aggredito con un machete, ieri sera, martedì 10 dicembre, in via Cecchi 72, nel cuore del quartiere Aurora. L’hanno circondato e hanno tentato di tagliargli un braccio con un machete. La vittima, un pachistano sulla trentina, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco.

machete 2

Gli aggressori, probabilmente suoi connazionali, sono fuggiti. L’aggressione dopo gli arresti di ieri della squadra mobile di Torino e della polizia di frontiera francese che, con l'ausilio di Europol, hanno smantellato un'associazione criminale di pachistani dedita al traffico di clandestini dall’Asia all’Europa passando per Torino.

machete 1

Gli investigatori della Squadra mobile stanno cercando di identificare la vittima. Non si esclude che l’uomo possa aver pagato l’associazione criminale per andare oltre confine e che pretendesse il viaggio nonostante gli arresti.

ospedale san giovanni bosco torino 1

Un episodio simile si era verificato in piazza Baldissera nel marzo 2019, quando un giovane pakistano era stato accoltellato da alcuni connazionali. Il ferito abitava con altre sette persone in via Cecchi e aveva pagato 500 euro alla banda per raggiungere Parigi. In tasca, però, aveva altro denaro: quelli dell'organizzazione - una vera e propria holding - «volevano tutti i suoi soldi», lui si era rifiutato e loro avevano cercato di ucciderlo

