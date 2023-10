19 ott 2023 15:14

ACCOGLIAMO MIGLIAIA DI DISPERATI E CI STANGANO PURE! - INCREDIBILE SCHIAFFONE ALL’ITALIA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI – LA CEDU HA CONDANNATO IL GOVERNO ITALIANO PER LA DETENZIONE DI TRE MIGRANTI TUNISINI NELL'HOTSPOT DI LAMPEDUSA, AVVENUTA TRA IL 2017 E IL 2019 - I MIGRANTI, PER I GIUDICI, ERANO TRATTENUTI IN UNA STRUTTURA SOVRAFFOLLATA, IN CONDIZIONI IGIENICHE CARENTI E SENZA LETTI PER OSPITARE TUTTI I MIGRANTI - L'ITALIA DOVRÀ VERSARE E 5MILA EURO A TESTA PER "DANNI NON PECUNIARI" E ALTRI 4MILA PER LE SPESE LEGALI…