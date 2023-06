ACCORRETE ALLOCCHI: SI SONO INVENTATI UN ALTRO MODO PER SPENNARVI - ALLA PARIGI FASHION WEEK, PHARRELL WILLIAMS, NEO DIRETTORE CREATIVO DELLA LINEA MASCHILE DI LOUIS VUITTON, SI È PRESENTATO CON UNA BORSA GIALLA CHE È STATA RIBATTEZZATA “MILLIONARIE BAG”, UNA “SPEEDY” IN COCCODRILLO, FIBBIE E CATENE IN ORO E UN LUCCHETTO TEMPESTATO DI DIAMANTI – IL PREZZO SI AGGIREREBBE INTORNO AL MILIONE DI EURO: AL MOMENTO NON È IN VENDITA, MA ORA CHE WILLIAMS HA LANCIATO L’AMO…

Non fossero bastati gli iconici occhiali in oro e diamanti Tiffany & Co., sfoggiati alla presentazione della sua collezione P/E24, a fare di Pharrell Williams l’indiscusso protagonista della recente Parigi Fashion Week ci ha pensato pure il borsone giallo che il neo direttore creativo delle collezioni maschili di Louis Vuitton si è portato praticamente ovunque, alla sfilata di Dior e a quella di Kenzo, allo show di Junya Watanabe e a quello di Loewe.

Soprannominata - non a caso - «Millionarie Bag», la borsa in questione è una riedizione della celebre «Speedy», la mitica bag anni ‘30 della maison, che Williams ha realizzato in una tonalità giallo acceso e, soprattutto, in pelle di coccodrillo, con fibbie, rivetti e catena a maglie cubane in oro giallo.

Tocco finale: il lucchetto sempre in oro, ricoperto di diamanti e con le iniziali LV. Dalle indiscrezioni che girano sul web, pare che la borsa costi circa un milione di euro (da cui il nome), anche se per il momento non è in vendita (e forse non lo sarà mai).

[…] le critiche più feroci hanno riguardato sia la scelta di utilizzare la pelle di coccodrillo sia il prezzo esorbitante. […]

