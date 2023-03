9 mar 2023 16:52

ACCUMULA, ACCUMULA, TI RITROVI UN TESORO - A BOLOGNA, UN 70ENNE È STATO DENUNCIATO DOPO CHE SONO STATI TROVATI IN CASA SUA OLTRE 100MILA TRA GIOIELLI E OGGETTI PREZIOSI, DEL VALORE DI OLTRE 6 MILIONI DI EURO, IN CASA SUA - BUONA PARTE DELLA MERCE SAREBBE RICONDUCIBILE A FURTI COMMESSI NEGLI ULTIMI VENTI ANNI: IL PENSIONATO L'AVREBBE ACQUISTATA DIRETTAMENTE DAGLI AUTORI DEI COLPI - TRA LA REFURTIVA C'ERANO PERSINO FOSSILI DEL NEOLITICO E UN DENTE DI MAMMUTH - L'UOMO NON ACQUISTAVA LA MERCE PER RIVENDERLA, MA PER COLLEZIONISMO…