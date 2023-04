È ACCUSATO DI OMICIDIO PREMEDITATO GIANLUCA PAUL SEUNG, IL 35ENNE CHE HA AGGREDITO CON UNA SPRANGA LA PSICHIATRA BARBARA CAPOVANI, UCCIDENDOLA, A PISA – SOPRANNOMINATO LO “SCIAMANO”, È UN FERVENTE NO-VAX E AVEVA GIÀ AGGREDITO UN MEDICO IN PASSATO. NUTRIVA FORTI RANCORI NEI CONFRONTI DELLA DOTTORESSA CAPOVANI, CHE ACCUSAVA DI VENDERE CELLULE STAMINALI “INSIEME A PUTIN”– FIGLIO DI UN CINESE E DI UNA NAPOLETANA, SEUNG VIVE DI ESPEDIENTI ED È STATO ACCUSATO ANCHE DI MOLESTIE SU UNA 13ENNE. NEL 2021 AVEVA PRESENTATO UN ESPOSTO CONTRO MARIO DRAGHI…

1. MORTA LA PSICHIATRA, PER FERMATO ACCUSA DI OMICIDIO PREMEDITATO

(ANSA) - Il decesso della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto alle 23,40 di ieri a conclusione delle procedure di accertamento della morte cerebrale, porterà tra le conseguenze anche alla riqualificazione dell'ipotesi di reato a carico dell'uomo accusato dell'aggressione, da tentato omicidio premeditato a omicidio premeditato. La squadra mobile di Pisa ha sottoposto a fermo un suo paziente, diventato il suo assassino, Gianluca Paul Seung, 35 anni. La psichiatra era stata aggredita venerdì davanti all'ospedale di Pisa.

2. CHI È GIANLUCA PAUL SEUNG, LO “SCIAMANO” CHE HA UCCISO A MAZZATE LA PSICHIATRA CAPOVANI ALL’OSPEDALE DI PISA

Alle 23,40 del 23 luglio è stata dichiarata la morte cerebrale di Barbara Capovani, la psichiatra dell’ospedale Santa Chiara di Pisa aggredita da un suo paziente. Lui si chiama Gianluca Paul Seung e ha 35 anni ed è di Viareggio. Nei suoi confronti gli inquirenti sollevano l’accusa di omicidio premeditato.

L’uomo si trovava in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa nel 2019. L’uomo nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell’anno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe tentato l’agguato già dal giorno precedente ma Capovani non c’era. La notte scorsa la polizia si è recata presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione. L’uomo si è barricato dentro. È scattata l’irruzione degli agenti che hanno trovato una balestra con diversi dardi.

[…] Questa volta, spiegano gli inquirenti, «ha colpito con un oggetto contundente ripetutamente al cranio la vittima, cogliendola di sorpresa alle spalle, mentre era chinata sulla propria bicicletta per rimuoverne il lucchetto e andare via alla fine del proprio turno di lavoro».

Gianluca Paul Seung ha padre di origine cinese e madre napoletana. Si è trasferito da giovane in Toscana. Non ha completato gli studi superiori. Ha quattro processi in corso ed è stato accusato di aver molestato una ragazzina di 13 anni. È anche evaso dagli arresti domiciliari. Nessun procedimento è arrivato all’ultimo grado di giudizio.

Sul suo profilo Facebook Seung si definiva «uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile; collego le dimensioni». Sul social network aveva anche creato una pagina intitolata Associazione Adup ovvero “Associazione difesa utente psichiatrico” dove pubblicava foto di atti giudiziari. Tra cui un esposto contro l’allora premier Mario Draghi presentato alla guardia di finanza viareggina e un verbale di arresto a Lucca nel 2021 per essere evaso dagli arresti domiciliari con il quale accusa una poliziotta e i magistrati.

[…] A dicembre si era presentato a La Nazione per denunciare da No vax la “vendita di vaccini tossici”. Il nome di Capovani compare nei deliri di Seung. Lei nei suoi confronti effettua una diagnosi di disturbo narcisistico sostenendo comunque che il paziente fosse in grado di intendere e di volere. Lui l’ha accusata di vendere cellule staminali insieme a Putin, di essere una spia e, in un post del 17 luglio 2022, di “Rituali satanici”.

Il Resto del Carlino racconta che secondo Seung i satanisti «usano valute virtuali del tutto anonime, per comprare carne umana. Psichiatri di Pisa sono coinvolti. Barbara Capovani in testa». Nel novembre 2012 lo “Sciamano” ha aggredito il suo medico Mirko Martinucci mentre questi era al tavolo di un ristorante con la moglie. Poi è fuggito all’interno di un teatro e si è nascosto tra il pubblico. Nel 2021 ha aggredito per due volte una guardia giurata. Nella seconda occasione spruzzandogli negli occhi dello spray al peperoncino.

Il precedente

Il precedente dell’aggressione a Martinucci lo racconta oggi al quotidiano un altro dottore, Mario Di Fiorino. «Siamo in presenza di un soggetto che più volte ha manifestato un livello di violenza incredibile», ricorda. Dopo Martinucci ha continuato a stalkerizzarci tutti», ricorda il medico.

Sulla capacità di intendere e di volere di Seung, Di Fiorino spiega che «la Cassazione ha di recente stabilito che i disturbi di personalità, se pervasivi e duraturi nel tempo, possono portare all’impunibilità. Questo ha fatto crescere a dismisura in Italia i casi in cui non si può procedere in giudizio. Perché sono stati spostati i confini tra la punibilità e l’impunibilità dei reati. Anche dei più violenti». ]

