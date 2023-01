ACCUSE DI UN CERTO TENORE - PLÁCIDO DOMINGO FINISCE DI NUOVO NEL MIRINO PER MOLESTIE SESSUALI: DURANTE UN PROGRAMMA TV SPAGNOLO, UNA DONNA HA RIVELATO CHE IL TENORE LE AVREBBE CHIESTO DI INFILARLE UNA MANO IN UNA TASCA SUL LATO POSTERIORE DEI PANTALONI, MENTRE IN UN'ALTRA OCCASIONE LE AVREBBE DATO “UN BACIO IN BOCCA" – I FATTI SAREBBERO AVVENUTI “NEL DECENNIO DEL 2000”. E ALLORA PERCHÉ ASPETTARE ANNI PRIMA DI DENUNCIARE?

(ANSA) Nuova accusa di molestie sessuali nei confronti del tenore spagnolo Plácido Domingo. In questo caso, la denuncia pubblica è arrivata nel corso di un programma tv del canale iberico La Sexta. La trasmissione ha mostrato l'intervista a una presunta vittima, una donna che ha chiesto di rimanere anonima, in quanto "professionista attiva" nello stesso settore.

"C'è il rischio che le mie dichiarazioni abbiano conseguenze e mi impediscano di lavorare", ha spiegato. La donna ha detto di essersi sentita "a disagio" per comportamenti di Domingo nei suoi confronti: in un caso, il tenore le avrebbe chiesto di "infilarle una mano" in una tasca "sul lato posteriore dei pantaloni", mentre in un'altra occasione sarebbe arrivata a darle a sorpresa "un bacio in bocca" in pieno spettacolo, mentre "si stava chiudendo il sipario" alla fine di un atto.

Quest'ultimo episodio denunciato, confermato da un testimone contattato da La Sexta, sarebbe avvenuto su un palcoscenico in Spagna "nel decennio del 2000". Secondo il programma in questione, intitolato 'Salvados', Domingo e il suo entourage non hanno risposto a inviti a rispondere a tale accusa.

Il tenore spagnolo ha ricevuto in passato altre accuse di molestie sessuali da parte di professioniste del settore: in particolare, fece scalpore un'inchiesta giornalistica pubblicata nel 2019 dall'agenzia Associated Press, con testimonianze di diverse possibili vittime. Dopo tali denunce, Domingo si dimise da direttore dell'Opera di Los Angeles. "Io non ho mai abusato di nessuno", disse il tenore un anno fa al quotidiano El Mundo.

