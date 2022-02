20 feb 2022 10:45

ACHILLE, IL TITANO TI DA’ UNA MANO – ACHILLE LAURO VINCE “UNA VOCE PER SAN MARINO” E STACCA IL BIGLIETTO PER ANDARE ALL’EUROVISION: GLI ABITANTI DELLA PICCOLA REPUBBLICA SI SONO FATTI INTORTARE DAL PEZZO “STRIPPER” E SPERANO CHE LA FINTA TRASGRESSIONE TRITA E RITRITA DEL CANTANTE ROMANO POSSA FARLI VINCERE - A DIFFERENZA DI MAHMOOD E BLANCO, ALL'EUROVISION POTRÀ ESSERE VOTATO DAGLI ITALIANI (MA RICORDATEVELO CHE NON “GIOCA” PER NOI) - VIDEO