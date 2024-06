ACHTUNG: IN GERMANIA SONO TORNATE LE SQUADRACCE – UN GRUPPO DI GIOVANI HA AGGREDITO E PRESO A “CALCI IN FACCIA” DUE BAMBINE GHANESI DI OTTO E DIECI ANNI. LA PIÙ PICCOLA È STATA PORTATA IN OSPEDALE DOPO L’AGGRESSIONE, AVVENUTA A GREVESMUHLEN, NELLA REGIONE DEL MECLEMBURGO-POMERANIA ANTERIORE (NORD-EST DEL PAESE) – IL GRUPPO DI AGGRESSORI ERA COMPOSTO DA CIRCA 20 PERSONE. QUANDO I GENITORI DELLE BIMBE SONO INTERVENUTI, SONO STATI AGGREDITI ANCHE LORO…

neo nazisti in piazza

(ANSA) - Nel nord-est della Germania "un gruppo di giovani" ha aggredito e insultato in maniera razzista due bambine ghanesi di otto e dieci anni. La più piccola è stata colpita a "calci in faccia" da uno degli aggressori che l'ha ferita "leggermente" ed è stata portata in ospedale. Lo scrive oggi il sito del quotidiano Die Welt sintetizzando informazioni della polizia e precisando che l'episodio è avvenuto "venerdì sera" a Grevesmühlen, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

GERMANIA - ESTREMISTI DI DESTRA

Il gruppo era composto da "circa 20 persone", precisa il sito. "Quando i genitori delle bambine sono intervenuti, fino a otto persone hanno aggredito anche loro, ferendo leggermente il padre", viene aggiunto. E "anche dopo l'arrivo della polizia, una persona non identificata avrebbe insultato usando parole razziste le vittime. La bambina di otto anni e il padre sono stati trasportati in ospedale con un'ambulanza, ha spiegato la polizia". Per l''aggressione di Grevesmuehlen, si indaga per "violazione della quiete pubblica, lesioni personali aggravate, incitamento all'odio e ingiurie".