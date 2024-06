23 giu 2024 18:12

ACQUE AGITATE PER I MUSULMANI IN AMERICA – IN TEXAS UNA DONNA HA CERCATO DI AFFOGARE IN PISCINA UNA BAMBINA PALESTINESE DI 3 ANNI. LA 42ENNE È ACCUSATA DI TENTATO OMICIDIO – LA POLIZIA INDAGA PER CRIMINE D’ODIO, POICHÉ LA DONNA HA ANCHE RIVOLTO INSULTI ALLA FAMIGLIA DELLA PICCOLA PERCHE’ MUSULMANA – LA MADRE, CHE SI È GETTATA IN ACQUA E HA SALVATO LA BIMBA: “IL MIO PAESE STA AFFRONTANDO UNA GUERRA E NOI QUI COMBATTIAMO L'ODIO”