22 apr 2023 18:00

ACROBAZIA MORTALE – TRAGEDIA IN UN CIRCO CINESE DOVE UNA TRAPEZISTA È MORTA DURANTE UN’ESIBIZIONE CON IL MARITO: I DUE STAVANO VOLTEGGIANDO A MEZZ’ARIA QUANDO LEI HA PERSO LA PRESA E L’UOMO NON È RIUSCITA AD ACCIUFFARLA PER LE GAMBE – LA DONNA È PRECIPITATA AL SUOLO VISTO CHE NON C’ERA ALCUNA RETE DI SICUREZZA: LA MANCANZA DI PROTEZIONE HA SCATENATO UN’ORDA DI POLEMICHE E… VIDEO