ADDIO A DEE TEE THOMAS, L'ANIMA DEI KOOL & THE GANG - IL MUSICISTA, CHE NELLA BAND SUONAVA IL SAX CONTRALTO, IL FLAUTO E LE PERCUSSIONI, HA VINTO DUE GRAMMY E SETTE AMERICAN MUSIC AWARDS - SE NE VA UN ALTRO MEMBRO FONDATORE DEL GRUPPO CULT DELLA SCENA FUNK E R&B AMERICANA CHE HA REGISTRATO 20 ALBUM E VENDUTO 70 MILIONI DI COPIE - VIDEO

Mattia Marzi per "il Messaggero"

Dee Tee Thomas, Kool & the Gang

Hanno animato le piste da ballo al di là e al di qua dell'Atlantico negli anni d'oro del funk e dell'r&b, tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80, rivaleggiando nelle classifiche con altre superstar del genere come i Bee Gees (dei tre fratelli Gibb è rimasto in vita solamente Barry), gli Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Donna Summer. Ora i Kool & the Gang si stanno pian piano sgretolando.

Dopo la scomparsa nel 2020 del sassofonista Ronald Khalis Bell, un altro lutto ha colpito la grande famiglia della band di Celebration e Get Down on It: è morto all'età di 70 anni Dennis Dee Tee Thomas, l'altra colonna portante del sound fiatistico e corposo del gruppo, vincitore - tra le altre cose - anche di due Grammy Awards e di sette American Music Awards.

Dee Tee Thomas, Kool & the Gang 3

IL SAX Il musicista, che nei Kool & the Gang suonava il sax contralto, il flauto e le percussioni, si è spento sabato notte nella sua abitazione in New Jersey spirando «pacificamente nel sonno», come hanno scritto in un post condiviso sui canali social ufficiali dei Kool & the Gang gli altri componenti della formazione, ancora oggi in attività.

Se ne va così un altro membro fondatore del gruppo considerato un nome di culto della scena funk e r&b americana, una discografia fatta di oltre 20 album e 70 singoli, tanti quanti i milioni di dischi venduti a livello mondiale. Della formazione originale che cominciò a farsi conoscere nel 1964 restano solamente due musicisti: il bassista Robert Kool Bell (70 anni compiuti lo scorso ottobre) e il percussionista George Brown (che di candeline sulla torta, invece, a gennaio ne ha spente 72).

Kool & the Gang

Il tastierista Ricky West morì nel 1985 (ma già nel 76 aveva lasciato i Kool & the Gang per mettersi in proprio), il chitarrista Claydes Charles Smith scomparve nel 2006, il trombettista Robert Spike Mickens si spense nel 2010 (il gruppo, lui, lo lasciò nell''86). James J.T. Taylor, il cantante che incise le hit Celebration e Get Down on It, è ancora vivo e oggi ha 67 anni. Uscì dai Kool & the Gang nell''88, salvo poi rientrare nel 95 per altri quattro anni: la carriera solista del musicista non è mai decollata.

Kool & the Gang 4

IL LOOK Il futuro del gruppo è già nelle mani dei musicisti entrati a far parte dei Kool & the Gang negli ultimi anni per dare manforte ai fondatori: a prendere il posto di Dennis Dee Tee Thomas sarà Shelley Paul. Con loro il sassofonista si era esibito meno di un mese fa, lo scorso 4 luglio, all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Oggi ne ricordano il look, tra abiti eleganti e cappelli che non passavano inosservati, e la «grandissima personalità».

Kool & the Gang 2 Dee Tee Thomas, Kool & the Gang 2 Kool & the Gang 3