ADDIO AL PIONIERE DELLA MODA – È MORTO A 73 ANNI ANDRÉ LEON TALLEY, PER MOLTI ANNI L’UNICO GIORNALISTA DI MODA NERO IN UN MONDO DI BIANCHI: LO CHIAMAVANO “THE ONLY ONE” E HA FATTO STORIA CON LE SUE MISE TEATRALI ED ECCENTRICHE ARRICCHITE DA CAPPE, MANTELLI E GIOIELLI INGOMBRANTI – AVEVA INIZIATO COME CENTRALINISTA A “INTERVIEW MAGAZINE” DI ANDY WARHOL PER POI APPRODARE A “VOGUE” DOVE AVEVA CONOSCIUTO QUEL DIAVOLO DI ANNA WINTOUR SPUTTANATA NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA: "NON È CAPACE DI UMANA GENTILEZZA"

Un pioniere assoluto. André Leon Talley, morto a 73 anni il 18 gennaio, è stato per molti anni l'unico giornalista di moda black in un mondo di bianchi. Nell'ambiente lo chiamavano “The Only One”, e non solo per la forza dirompente del suo ruolo e del suo lavoro: era unico e inconfondibile anche nell'aspetto - alto quasi due metri, vestito sempre in modo eccentrico. Cappe, mantelli, colori squillanti, copricapi e gioielli ingombranti: le sue tenute avevano un tocco teatrale, come teatrali, volutamente aforistiche, erano le sue dichiarazioni e le sue frasi a effetto sulla moda, che per lui era passione, lavoro, vita.

Diceva:

I miei occhi hanno fame di bellezza

E non ha mai smesso di cercarla, fin da quando - giovanissimo - cominciò a lavorare come centralinista a Interview Magazine di Andy Warhol per poi debuttare nel giornalismo di moda prima a WWD e poi a Vogue. Al mondo del fashion era arrivato attraverso due ossessioni giovanili: i Kennedy (la famiglia, il potere, i vestiti, il gran mondo) e la Francia. Si era poi laureato in letteratura francese alla Brown University con una tesi sull'influenza delle donne nere in Baudelaire, Flaubert e Delacroix.

Attraverso i suoi mentori, Diana Vreeland, all'epoca direttrice di Vogue, e Andy Warhol si fece strada nel mondo del giornalismo newyorchese per poi approdare a Parigi, come corrispondente di WWD. Qui strinse un legame con Karl Lagerfeld e con Yves Saint Laurent, tra pranzi in sontuosi hotel particulier e serate selvagge in discoteca. Poi l'incontro con Anna Wintour e l'inizio di un lungo percorso a Vogue: prima come fashion director, poi come creative director e infine come editor at large.

Per lui la moda era lavoro, ma anche travestimento, armatura, un modo per sopravvivere: lo strumento per spiccare tra la folla e mettersi al riparo dagli assalti e dalle aggressioni razziste che tristemente lo hanno accompagnato per tutta la vita. Lo chiamavano: “Queen Kong”, con un chiaro riferimento alla sua omosessualità: “ho dovuto fingere di non vedere per sopportare tutto questo”, aveva detto non molto tempo fa.

Molto successo e una vita entusiasmante, ma anche molto dolore: André Leon Talley non aveva nascosto le sue difficoltà nel memoir “The Chiffon Trenches”, in cui racconta amicizie, legami ma anche rotture. "Per il me stesso di 12 anni, cresciuto nel Sud segregazionista, l'idea di un uomo di colore che interpretasse qualsiasi tipo di ruolo in questo mondo sembrava impossibile", ha scritto nelle sue memorie. “Pensare da dove vengo, da dove veniamo, e dove siamo oggi, è fantastico. E, tuttavia, ovviamente, abbiamo ancora molta strada da fare".

Mancherà a molti, con cui aveva stretto amicizie e relazioni di lunga durata. Tra loro anche Naomi Campbell, Valentino, Marc Jacobs.

DAGONEWS

Vip, influencer e modelle piangono la morte di André Leon Talley. «Ti amo Andre», ha scritto Kim Kardashian in una storia su Instagram pubblicando una loro foto insieme ai CFDA Awards 2018.

«Sono così rattristata di sapere della morte di André Leon Talley - ha scritto Kris Jenner sul suo Instagram - Abbiamo condiviso insieme momenti memorabili e ricorderò sempre quanto è stato gentile con me e la mia famiglia».

«Mi dispiace dire che lo straordinario Andre Leon Talley è morto - ha twittato Bette Midler - Era una tale forza e credeva nella magia della moda e nelle sue illusioni con tutto il suo essere. La sua vita è stata una saga di grandi alti, grandi bassi, il drammatico, il ridicolo e l'incessante ricerca della bellezza. RIP».

Zendaya ha ripubblicato una foto di Talley sulla sua Instagram Story mentre Leslie Jones ha twittato: «Stiamo perdendo i nostri idoli».

Diane von Furstenberg ha detto addio al suo “caro” amico, scrivendo su Instagram: «Nessuno ha visto il mondo in un modo più elegante e glamour di te… nessuno era più pieno di sentimento e grandioso di te… il mondo sarà meno gioioso ora. Ti amo e rido con te da 45 anni…. Mi mancheranno le tue urla e la tua leale amicizia».

