È morta Astrud Gilberto, nota come "la ragazza di Ipanema" per aver interpretato la versione in inglese dell'omonima canzone, una delle grandi protagoniste dell'epoca d'oro della Bossa Nova. Astrud Evangelina Weinert, moglie del famoso chitarrista brasiliano Joao Gilberto (1931-2019), è morta nella serata di lunedì 5 giugno all'età di 83 anni. Divenne popolare a metà degli anni Sessanta per lo straordinario successo di Garota de Ipanema, la canzone composta da Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, tradotta in decine di lingue, di cui lei incise la versione inglese The Girl from Ipanema, conquistando un Grammy Award.

A diffondere la notizia della scomparsa è stata sua nipote, la cantante Sofia Gilberto sul suo profilo Instagram. "Mia nonna Astrud Gilberto ha scritto una canzone per me, si chiama Linda Sofia. In effetti, voleva che il mio nome fosse Linda Sofia. La vita è bella, come dice la canzone, ma vengo a portare la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto. Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la Bossa Nova da Ipanema nel mondo. Era la pioniera e la migliore", ha scritto Sofia Gilberto.

[…] Nata il 30 marzo 1940 a Salvador de Bahia, in Brasile, da madre brasiliana e padre tedesco, Astrud intraprese la carriera musicale nel 1960 e nel 1963 si trasferì con João negli Stati Uniti. […]

