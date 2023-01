28 gen 2023 16:40

ADDIO, TOGA ROSSA – L’ELEZIONE DEL LEGHISTA FABIO PINELLI COME VICEPRESIDENTE DEL CSM MANDA IN ARCHIVIO DEFINITIVAMENTE LA STAGIONE DELLA MAGISTRATURA PENDENTE A SINISTRA? – FILIPPO CECCARELLI: “FORSE SÌ, FORSE ANCORA NO. IN OGNI CASO L’ESPRESSIONE ‘TOGHE ROSSE’ È NATA IN AMBIENTI MISSINI, PER LA PRECISIONE MESSA IN CIRCOLO DA FRANCESCO STORACE SUL “SECOLO D’ITALIA”. UNA VOLTA TORNATO A PALAZZO CHIGI, NON PARVE VERO A BERLUSCONI DI IMPOSSESSARSI DELL’ESPRESSIONE…”