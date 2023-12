ADESSO GLI AMICI DI JEFFREY EPSTEIN INIZIANO A TREMARE – UN GIUDICE HA STABILITO CHE NEL 2024 VERRANNO DESECRETATI I DOCUMENTI CHE RIGUARDANO IL PROCESSO INTENTATO DA VIRGINIA ROBERTS CONTRO GHISLAINE MAXWELL: NELLE CARTE SPUNTANO 177 NOMI DI PERSONE CHE GRAVITAVANO INTORNO AL FINANZIERE, DALLE COLF ALLE VITTIME PASSANDO PER QUALCHE “AMICO” CHE POTREBBE ESSERE SPUTTANATO – E CI POTREBBERO ESSERE NUOVE RIVELAZIONI SUL PRINCIPE ANDREA E…

Adesso gli amici di jeffrey epstein iniziano a tremare – un giudice ha stabilito che nel 2024 verranno desecretati i documenti che riguardano il processo intentato da virginia roberts contro ghislaine maxwell: si tratta di 177 nomi di persone che gravitavano intorno al finanziere, dalle colf alle vittime passando per qualche “amico” he potrebbe finire per essere sputtanato – ma ci potrebbero essere nuove rivelazioni sul principe andrea e…

E adesso gli amici di Jeffrey Epstein dovranno iniziare a tremare sul serio: un giudice ha disposto che i nomi di 177 persone presenti nel documenti giudiziari vengano resi noti.

I documenti verranno desecretati da partire dal 1° gennaio, ma bisognerà attendere che passi la giornata festiva per avere accesi ai nomi.

Circa 177 persone verranno identificate in centinaia di file che getteranno nuova luce sul traffico sessuale del defunto finanziere e sulla sua rete di influenza. Nella sentenza il giudice ha concesso 14 giorni di tempo affinché le persone coinvolte si opponessero alla pubblicazione dei documenti. Dopodiché verranno aperti.

principe andrea jeffrey epstein

Il materiale è relativo al caso di diffamazione intentato dall'accusatrice del principe Andrea, Virginia Roberts contro Ghislaine Maxwell. Roberts ha citato in giudizio Maxwell per diffamazione nel 2016 e, anche se la disputa è ormai giunta a conclusione, il Miami Herald – che ha pubblicato una denuncia bomba su Epstein che ha portato al suo arresto nel 2019 – ha fatto causa affinché i documenti fossero resi pubblici.

Tra le persone citate ci sono sicuramente le governanti dell'isola privata di Epstein nei Caraibi, dove furono commessi alcuni dei peggiori abusi da lui perpetrati. Ci sarà il nome di una delle accusatrici del principe Andrea che sostiene che lui le abbia accarezzato il seno nella villa di Epstein a New York.

Ci sarà anche materiale su Haley Robson , che è stata nominata come reclutatrice nei fascicoli della polizia dell'indagine originale di Epstein nel 2006 a Palm Beach, anche se più recentemente ha affermato di essere stata anche lei una vittima.

jeffrey epstein

Altri documenti si riferiscono a Jean-Luc Brunel , un modello francese che era vicino a Epstein e avrebbe abusato di molte giovani donne. Brunel si è impiccato in una cella a Parigi nel 2022 mentre attendeva un processo per una serie di crimini sessuali. Potrebbero comparire anche Miles e Cathy Alexander, una coppia sudafricana che ha gestito per anni Little St James, l'isola privata di Epstein nei Caraibi.

La tranche di documenti includerà anche quelli riferiti ad Annie Farmer, una delle donne che ha testimoniato al processo di Maxwell. Un altro pseudonimo è stato sicuramente usato per uno dei reclutatori nominati durante il processo di Maxwell per aver attirato una ragazza di 14 anni nella rete di Epstein.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

Carolyn Adriano, che ha testimoniato al processo Maxwell di essere stata reclutata all'età di 14 anni e ripetutamente violentata da Epstein, viene identificata come Doe 5 per un'intervista citata dalla sentenza. È morta all'inizio di quest'anno per overdose in una stanza d'albergo in Florida. Doe 24 è l'unico identificato per nome, il professore di diritto di Harvard Alan Dershowitz, che ha pubblicamente chiesto che tutto il materiale relativo a lui fosse reso pubblico.

Una serie di testimonianze potrebbero peggiorare anche la posizione del principe Andrea. Tra le testimonianze verrà desecretata anche quella di Johanna Sjoberg, un’altra vittima di Epstein che potrebbe inguaiare ancora di più il duca di York: fu nel 2007 che raccontò per la prima volta del presunto incontro con Andrea nella villa di Esptein sulla 71esima Strada a New York.

jeffrey epstein ghislaine maxwell

Nelle deposizioni ha ricordato di essere tornata nella grande casa dopo un "giro turistico" e che "c'erano il principe Andrea e un paio di altre ragazze della mia età": «Andrea era molto affascinante. Maxwell è arrivata con un regalo per lui: un suo pupazzo in lattice da Spitting Image. Lui ha trovato il regalo divertente. Ricordo solo che qualcuno ha suggerito di fare una foto e ci hanno detto di sederci sul divano. E così Virginia Roberts e Andrea si sedettero sul divano. Io mi sono seduta sulle ginocchia di Andrea, credo di mia spontanea volontà, e loro hanno preso il burattino e l'hanno messo sul seno di Virginia e così Andrea ha messo il suo sul mio. Tutto è stato fatto in modo scherzoso e tutti hanno riso».

ghislaine maxwell jeffrey epstein

Nei documenti precedentemente rilasciati nel caso Roberts sono nominati altri uomini potenti con cui sostiene di aver fatto sesso, incluso l'ex governatore del New Mexico Bill Richardson, morto a settembre. Tra gli altri nomi ci sono quelli del ricco finanziere Glenn Dubin e lo scienziato del MIT, ormai defunto, Marvin Minsky insieme a "un altro principe", un "presidente straniero", un "noto primo ministro" e il proprietario di una "grande catena alberghiera" in Francia.

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

Tra le rivelazioni contenute in precedenti lotti di documenti c'erano le e-mail tra Andrea e Epstein nel 2015, dopo che Virginia Roberts lo accusò. Nelle email si evince che il principe fu preso dal panico quando scoprì che la ragazza aveva presentato delle accuse contro di lui. Il caso tra Andrea e la sua accusatrice è stato chiuso con un accordo tombale che prevedeva il pagamento di 12 milioni di dollari alla vittima. Andrea ha sempre negato qualsiasi accusa e ha dichiarato alla BBC in un'intervista di non ricordare mai di aver incontrato la Roberts.

