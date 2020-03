E ADESSO BONI CHE CANTA BONO – IL FRONTMAN DEGLI U2 COMPARE SU INSTAGRAM CON UN VIDEO TRABALLANTE PER DEDICARE UNA NUOVA CANZONE A CHI STA VIVENDO QUESTO MOMENTO DIFFICILE E, IN PARTICOLARE, ALL’ITALIA: “UNA PICCOLA CARTOLINA DI DUBLINO. IN QUESTO GIORNO DI SAN PATRIZIO, UNA MELODIA INVENTATA QUI CIRCA UN’ORA FA. PENSO CHE SI POSSA CHIAMARE “LET YOUR LOVE BE KNOWN”…” VIDEO

Semplice, diretta, incisiva. Con una dedica di poche parole, ma dalla grandissima risonanza, Bono Vox torna a far sentire la sua voce direttamente dal profilo Instagram ufficiale della band. Nella giornata dedicata a San Patrizio, patrono dell’Irlanda (ma anche di New York, di Boston, della Nigeria e degli ingegneri) il leader degli U2 ha composto una nuova melodia dedicata a tutti coloro che stanno vivendo questo momento difficile e in particolare all’Italia.

«Una piccola cartolina di Dublino», l’ha definita prima di suonare la ballata di pianoforte dalla sua casa in Irlanda. «In questo giorno di San Patrizio, una piccola melodia inventata qui circa un’ora fa. Penso che si possa chiamare “Let Your Love Be Known”».

“I walk through the streets of Dublin and no one was near/Yes, I don’t know you/No I didn’t think I didn’t care/You live so very far away/Just across the square/You can’t touch, but you can sing across rooftops/Sing on the phone/Sing and promise me you won’t stop/Sing your love be known.”

“Cammino per le strade di Dublino e non c’era nessuno vicino/Sì, non ti conosco / No, non credevo che non mi sarebbe importato / Vivi così lontano / Basta attraversare la piazza / Non ci si può toccare, ma si può cantare dai tetti / Canta sul telefono / Canta e promettetimi che non ti fermerai / Canta affinché il tuo amore si riconosca”.

A ispirare i testi della nuova canzone sono stati propro gli italiani dei flashmob, quelli che hanno unito le loro voci per cantare attraverso finestre e balconi aperti durante l’isolamento domiciliare indetto a livello nazionale a causa del Coronavirus.

