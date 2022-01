E ADESSO SO CAZZI...REALI! – A BUCKINGHAM PALACE STANNO PENSANDO DI TOGLIERE AL PRINCIPE ANDREA IL TITOLO DI "DUCA DI YORK" - SE DOVESSE PERDERE LA CAUSA CONTRO VIRGINIA ROBERTS, CHE LO ACCUSA DI AVER ABUSATO DI LEI QUANDO AVEVA 17 ANNI, LA REGINA POTREBBE DECIDERE DI SOSPENDERE IL DUCATO - LA SUA DIFESA, PER ORA, E' ZOPPICANTE: IL GIUDICE HA RESPINTO LA TESI DEI SUOI AVVOCATI SUL DOMICILIO DELLA VITTIMA E...

Estratto dal Daily Mail

Principe Andrea

Secondo il Sunday Times, a corte si sta discutendo della possibilità di privare il principe Andrea del titolo di duca di York nel caso dovesse perdere la causa contro Virginia Roberts Giuffre, la donna che a New York lo accusa di aver abusato di lei quando aveva 17 anni.

La famiglia sta vagliando alcune possibilità, tra cui una sorta di esilio interno e la rinuncia a tutti i rapporti con gli enti di beneficenza a cui è ancora legato. Andrea si è già dimesso da tutti gli incarichi pubblici nel 2019 per via della sua amicizia con Jeffrey Epstein. Adesso, però, la questione è più delicata. «Se perde la causa, la domanda è: cosa farsene di lui? Nessuno può costringerlo a dimettersi, ma gli verrebbero senz’altro chiesto di rinunciare al suo ducato».

Andrea con la moglie e le figlie

Secondo gli addetti ai lavori, convincere la regina a rimuovere il titolo di duca di York non sarà facile, perché «era detenuto da suo padre, Giorgio VI, prima che diventasse re, e lei lo ha conferito al suo figlio prediletto. Ma ha disonorato il titolo» scrive il Sunday Times.

Fonti della Difesa fanno sapere che Andrea sarebbe sotto pressione per rinunciare anche ai suoi ruoli militari (è colonnello in capo di nove reggimenti). Secondo il Sunday People gli ufficiali sperano che si dimetta in modo che non debba intervenire la regina.

Paola De Carolis per il corriere.it

Che presenti le prove che non può sudare, nonché le agende con gli spostamenti. Quante volte è stato ospite di Jeffrey Epstein ? Davvero il giorno in cui è accusato di aver molestato Virginia Giuffre si recò da Pizza Express, a Windsor? Dov’è la conferma dei suoi movimenti?

Harry, Meghan e il principe Andrea

Inizia con un giro di vite l’anno del principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta II con il quale Giuffre sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali quando appena diciassettenne.

Se i legali del principe sostengono che l’accusa abbia richiesto «documenti privati e irrilevanti e non pensati per scoprire prove ammissibili», è chiaro che all’indomani della sentenza su Ghislaine Maxwell la situazione per il duca di York si complica.

Il principe Andrea con Giuliani

Il giudice preposto al caso non ha accettato la tesi dei difensori di Andrea secondo la quale Giuffre, essendo domiciliata in Australia, non avrebbe diritto di rivolgersi a un tribunale di New York.

Il clima è cambiato: se Maxwell è colpevole di aver procurato ragazze minorenni per Espstein e i suoi amici, dove sono gli uomini che ne hanno approfittato?

Ghislaine non è l’unica responsabile.

In un’intervista rilasciata alla Bbc nel 2019 il duca si era difeso sottolineando che la descrizione fatta di lui da Giuffre non aveva senso. Il principe sostiene di non essere più in grado di sudare a causa di un trauma sofferto in guerra, nelle Falklands. Non poteva essere lui quindi l’uomo che molestò Giuffre.

sarah ferguson

Sembra evidente, però, che per giudice e legali le parole non bastano. Servono le prove della condizione, prove che il duca, ora, dice di non avere.

Il Regno Unito si interroga. Possibile che sia colpevole? Assumono un altro significato, infatti, le fotografie di Maxwell sul trono di Elisabetta, le immagini della donna assieme a Jeffrey Epstein a Balmoral, i ritratti di quella che il principe Andrea ha sempre definito una delle sue migliori amiche nella tenuta di Sandringham o alle battute di caccia o alle feste del duca.

È nello stesso tribunale di Manhattan che ha decretato la colpevolezza di Ghislaine che il principe dovrà rispondere alle accuse di Giuffre. Il nome di Andrea non è stato menzionato durante le udienze e Giuffre non è stata chiamata a testimoniare durante il processo. Tutto questo in realtà non importa.

principe andrea e principe carlo

La verità è che Andrea è stato amico di una persona che per la legge è un’adescatrice di minori, una donna che ha trafficato ed abusato di adolescenti. Ugualmente dannosa l’innegabilità dei reati di Epstein: le vittime dell’imprenditore statunitense hanno potuto raccontare a cosa sono state sottoposte. Per il pubblico ogni testimonianza ha riacceso il ricordo che questo è l’uomo che per anni è stato vicino ad Andrea, che ha prestato, o regalato, milioni di sterline al duca e a sua moglie Sarah Ferguson, che lo ha ospitato a casa sua e che si è liberalmente aggirato per le regge dei Windsor.

C’è poi la questione della foto che ritrae Andrea sorridente al fianco di Giuffre nella dimora londinese di Ghislaine . Il duca le cinge la vita con il braccio. Ghislaine guarda la coppia compiaciuta.

principe andrea

Andrea, allontanato dai Windsor e ritiratosi completamente dalla vita pubblica, aveva sottolineato di non ricordare nemmeno di aver incontrato Virginia. Lo aveva fatto con l’arroganza del privilegio di chi non ha bisogno di notare tali dettagli. Un atteggiamento che forse ora pagherà caro.

