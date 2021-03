17 mar 2021 13:04

ADRIÀ, MA NON ERA MEGLIO STARE IN SILENZIO? – CELENTANO SCRIVE DOPO L’ARRESTO DI CORONA SCRIVE A "FURBIZIO" E COME AL SOLITO NON SI CAPISCE UNA MAZZA DI QUELLO CHE VUOLE DIRE: “SOLO TU PUOI AGGIUSTARE IL SENTIERO DI TUTTE QUELLE PERSONE CHE ASPETTANO UN TUO SEGNALE. IO HO UN IDEA!” - “SI DANNO 14 ANNI AD UNO COME TE, CHE HA FATTO SÌ, COSE PUNIBILI DALLA LEGGE, MA NON A TAL PUNTO DA EQUIPARARE I TUOI MADORNALI ERRORI DI VITA A CHI UCCIDE UNA PERSONA. NON SI CONTANO I CASI DI INDIVIDUI CHE…”